Preleção de Felipe Melo e gol de Jhon Arias: os bastidores da vitória do Fluminense sobre o Madureira

No último domingo, o Fluminense conquistou a primeira vitória da temporada. Em jogo válido pela segunda rodada do Carioca, o Tricolor venceu o Madureira por 1 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira. Nesta terça, o clube divulgou os bastidores do primeiro triunfo de 2022, desde a preleção de Felipe Melo até o gol de Jhon Arias e a comemoração final. Nos momentos iniciais, os Guerreiros se prepararam para o confronto. No vestiário, Felipe Melo encorajou os companheiros e lembrou a derrota para o Bangu para motivar a equipe. O volante também reforçou mais uma vez que o Fluminense irá disputar por títulos esse ano.

- A gente tem que dar valor para o estadual. Tem que dar valor em jogar contra o Madureira aqui, porque essa é a oportunidade que nós temos de ganhar a confiança, de ganhar os jogos, de trazer a torcida para o nosso lado. Não vamos esquecer o que acontecer contra o Bangu, sabe por quê? Para doer e a gente entrar em campo. Correr um pelo outro não vai ganhar o campeonato, não vai ganhar pela camisa. Hoje, Deus está dando uma oportunidade para a gente. De começar a nossa trajetória, que vai ser disputando títulos, não tenho dúvida. Ao final da partida, os jogadores cumprimentaram Jhon Arias pelo gol da vitória. Willian Bigode, autor da assistência, também destacou a felicidade em participar diretamente do resultado positivo. Por fim, Abel Braga parabenizou o elenco pelo desempenho e disse que o senso de unidade foi determinante para o desfecho da partida.