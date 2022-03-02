Prejuízo em oito de nove rodadas: saiba quanto custaram os jogos do Campeonato Carioca ao Flamengo

O Flamengo entrou em campo pela Taça Guanabara pela nona vez no domingo, diante do Resende no Estádio Nilton Santos, e chegou ao oitavo prejuízo com a operação da partida. Ao todo, o clube da Gávea soma um déficit de R$ 712.605, 42 com as partidas do Campeonato Carioca. O time de Paulo Sousa ainda tem dois compromissos pela TG antes da fase decisiva do Estadual. Confira a tabela!O confronto com o Resende foi, por sua vez, o que deu o pior resultado financeiro ao Flamengo: prejuízo de R$ 309 mil. O empate em 2 a 2 contou com a presença de 8.752 torcedores pagantes. O Rubro-Negro ainda soma operações deficitárias nos clássicos com Fluminense e Botafogo, no Nilton Santos, e nos jogos com Portuguesa, no Luso-Brasileiro, Volta Redonda, Audax e Nova Iguaçu, no Raulino de Oliveira, e Madureira, no Conselheiro Galvão. A única partida que o Flamengo obteve lucro foi diante do Boavista, no 3 a 0 no Raulino de Oliveira, que marcou a estreia de Paulo Sousa no comando da equipe. Com receitas de R$ 275 mil e despesas de R$ 229 mil (veja os números completos abaixo), a partida rendeu aos cofres rubro-negros R$ 22 mil e 282.Já classificado para a fase final do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Vasco neste domingo, dia 6, no Nilton Santos, e finaliza a Taça Guanabara diante do Bangu, no Moça Bonita, em rodada a ser disputada nos dias 12 e 13.
Vale destacar que o regulamento do Carioca prevê que o "resultado financeiro da partida, apurado em borderô, será todo do clube que tiver o mando de campo, exceto quando houver a participação de qualquer um dos chamados clubes grandes (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco), casos em que a distribuição do resultado será na proporção de 60% para o vencedor, 40% para o perdedor e, em havendo empate, 50% para cada associação, respeitadas as disposições do RGC, admitida ainda forma diversa de distribuição por acordo firmado entre os clubes interessados e devidamente homologado pela FERJ."Confira os resultados financeiros do Flamengo em cada jogo do Cariocão:
27 de fevereiro - Flamengo x Resende, no Nilton Santos:Receita: R$ 321.880,00Despesas: R$ 631.547,29Resultado do Flamengo: (-) R$ 309.667,29
23 de fevereiro - Botafogo x Flamengo, no Nilton Santos:Receitas: R$ 463.425,00Despesas: R$ 679.942,43Resultado do Flamengo: (-) R$ 112.758,72
16 de fevereiro - Madureira x Flamengo, no Conselheiro Galvão:Receitas: R$ 80.760,00Despesas: R$ 108.873,74Resultado do Flamengo: (-) R$ 11.245,50
13 de fevereiro - Flamengo xx Nova Iguaçu, no Raulino de Oliveira:Receitas: R$ 192.403,00Despesas: R$ 194.329,35Resultado do Flamengo: (-) R$ 1.926,35
10 de fevereiro - Audax x Flamengo, no Raulino de Oliveira:Receitas: R$ 122.790Despesas: R$ 188.312,41Resultado do Flamengo: (-) R$ 65.522,41
6 de fevereiro - Flamengo x Fluminense, no Nilton Santos:Receitas: R$ 755.733,00Despesas: R$ 825.413,66Resultado do Flamengo: (-) R$ 39.340,33
2 de fevereiro - Flamengo x Boavista, no Raulino de Oliveira:Receitas: R$ 275.763,00Despesas: R$ 229.874,89Resultado do Flamengo: R$ 22.282,87
29 de janeiro - Volta Redonda x Flamengo, no Raulino de Oliveira:Receitas: R$ 75.850,00Despesas: R$ 121.982,86Resultado do Flamengo: (-) R$ 28.316,43
26 de janeiro - Flamengo x Portuguesa, no Luso-Brasileiro:Receitas: R$ 80.745,00Despesas: R$ 246.856,26Resultado do Flamengo: (-) R$ 166.111,26