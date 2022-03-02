Prejuízo em oito de nove rodadas: saiba quanto custaram os jogos do Campeonato Carioca ao Flamengo

O Flamengo entrou em campo pela Taça Guanabara pela nona vez no domingo, diante do Resende no Estádio Nilton Santos, e chegou ao oitavo prejuízo com a operação da partida. Ao todo, o clube da Gávea soma um déficit de R$ 712.605, 42 com as partidas do Campeonato Carioca. O time de Paulo Sousa ainda tem dois compromissos pela TG antes da fase decisiva do Estadual. Confira a tabela!O confronto com o Resende foi, por sua vez, o que deu o pior resultado financeiro ao Flamengo: prejuízo de R$ 309 mil. O empate em 2 a 2 contou com a presença de 8.752 torcedores pagantes. O Rubro-Negro ainda soma operações deficitárias nos clássicos com Fluminense e Botafogo, no Nilton Santos, e nos jogos com Portuguesa, no Luso-Brasileiro, Volta Redonda, Audax e Nova Iguaçu, no Raulino de Oliveira, e Madureira, no Conselheiro Galvão. A única partida que o Flamengo obteve lucro foi diante do Boavista, no 3 a 0 no Raulino de Oliveira, que marcou a estreia de Paulo Sousa no comando da equipe. Com receitas de R$ 275 mil e despesas de R$ 229 mil (veja os números completos abaixo), a partida rendeu aos cofres rubro-negros R$ 22 mil e 282.Já classificado para a fase final do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Vasco neste domingo, dia 6, no Nilton Santos, e finaliza a Taça Guanabara diante do Bangu, no Moça Bonita, em rodada a ser disputada nos dias 12 e 13.