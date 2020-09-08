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futebol

Prejuízo do Flamengo em rodadas como mandante supera os R$ 700 mil

Sem receitas e com portões fechados, clube arca com valor médio de R$ 183 mil por partida...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 18:45

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 18:45
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
São quatro jogos como mandante no Brasileirão e um prejuízo de R$ 732,1 mil para o Flamengo. Com os portões fechados no Maracanã, devido à pandemia do novo coronavírus, o clube da Gávea vem arcando com prejuízos seguidos com a operação do estádio em suas partidas. Nas quatro rodadas em que teve o mando de campo, contra Atlético-MG, Grêmio, Botafogo e Fortaleza, o valor das despesas, taxas e custos é de R$ 183 mil, e não há qualquer tipo de receita.O jogo mais oneroso aos cofres do Flamengo até este momento foi o clássico contra o Botafogo, pela quinta rodada do Brasileirão: R$ 187.661,90. O que menos custou ao clube foi diante do Grêmio, na quarta rodada: R$ 176.571,59.
Nesta quarta-feira, o Flamengo volta a atuar no Maracanã, mas como visitante. O clássico contra o Fluminense será às 21h30 pela nona rodada do Brasileirão.

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