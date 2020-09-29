'Prefiro o Barcelona sem Suárez', diz Iago Aspas, atacante do Celta de Vigo

Próximo rival do Barcelona, o Celta de Vigo tem motivos para comemorar a ausência de Luis Suárez no time catalão. Pelo menos é o que diz o atacante Iago Aspas, da equipe da Galícia, que foi companheiro do uruguaio na época de Liverpool.- Ele foi um grande jogador e me ajudou muito quando fui para o Liverpool. Claro que prefiro o Barcelona sem Suárez. Eu e todas as equipes da La Liga - disse o camisa 10 do Celta, em entrevista à "Cadena SER".