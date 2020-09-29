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futebol

'Prefiro o Barcelona sem Suárez', diz Iago Aspas, atacante do Celta de Vigo

Camisa 10 do Celta de Vigo, próximo rival do Barcelona pelo Campeonato Espanhol, atacante de 33 anos foi companheiro do uruguaio na época de Liverpool...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 12:15

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 12:15
Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Próximo rival do Barcelona, o Celta de Vigo tem motivos para comemorar a ausência de Luis Suárez no time catalão. Pelo menos é o que diz o atacante Iago Aspas, da equipe da Galícia, que foi companheiro do uruguaio na época de Liverpool.- Ele foi um grande jogador e me ajudou muito quando fui para o Liverpool. Claro que prefiro o Barcelona sem Suárez. Eu e todas as equipes da La Liga - disse o camisa 10 do Celta, em entrevista à "Cadena SER".
O jogador da equipe celeste também elogiou o jovem Ansu Fati, que vem se tornando em um dos principais nomes do Barcelona.
- Ansu tem feito várias exibições, como a de domingo contra o Villarreal. Espero que continue assim para o bem do futebol espanhol e para a seleção nacional.

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