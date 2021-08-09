Prefeitura não autoriza presença de público no Maracanã para Fluminense x Barcelona-EQU

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

Nesta segunda-feira, a Prefeitura do Rio informou que não será possível a liberação da presença de público no jogo entre Fluminense e Barcelona-EQU, a ser realizado no Maracanã, nesta quinta-feira (12), devido ao aumento do número de casos e dos riscos trazidos pela nova variante Delta. Na última sexta, o Tricolor, em ofício, havia solicitado 10% da capacidade do estádio.

Logo depois que pediu a autorização à Prefeitura, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, avisou que a proposta de receber "4.460 sócios convidados (cerca de 5% da capacidade do estádio), já vacinados com a segunda dose e cumprindo uma série de regras de precaução" foi em ação conjunta ao clube equatoriano.

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No site oficial, o Flu detalhou a justificativa da Prefeitura para negar o pedido:

- A Prefeitura informou que o protocolo apresentado mostrou-se bastante adequado, com necessidade de pequenas correções. Mas informou também que a decisão nada teve a ver com definições do protocolo, e sim com a dinâmica da pandemia na cidade que nos últimos dias teve aumento considerável de casos.