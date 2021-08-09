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Prefeitura não autoriza presença de público no Maracanã para Fluminense x Barcelona-EQU

Diretoria do Tricolor havia protocolado pedido de retorno de 10% da torcida para as quartas de final da Libertadores, em duelo contra a equipe equatoriana, nesta quinta-feira
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Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 12:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 12:26
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
Nesta segunda-feira, a Prefeitura do Rio informou que não será possível a liberação da presença de público no jogo entre Fluminense e Barcelona-EQU, a ser realizado no Maracanã, nesta quinta-feira (12), devido ao aumento do número de casos e dos riscos trazidos pela nova variante Delta. Na última sexta, o Tricolor, em ofício, havia solicitado 10% da capacidade do estádio.
Logo depois que pediu a autorização à Prefeitura, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, avisou que a proposta de receber "4.460 sócios convidados (cerca de 5% da capacidade do estádio), já vacinados com a segunda dose e cumprindo uma série de regras de precaução" foi em ação conjunta ao clube equatoriano.
> VEJA A TABELA DA LIBERTADORES
No site oficial, o Flu detalhou a justificativa da Prefeitura para negar o pedido:
- A Prefeitura informou que o protocolo apresentado mostrou-se bastante adequado, com necessidade de pequenas correções. Mas informou também que a decisão nada teve a ver com definições do protocolo, e sim com a dinâmica da pandemia na cidade que nos últimos dias teve aumento considerável de casos.
- Ao ser comunicado da decisão, o Fluminense se colocou mais uma vez à disposição para apoiar no combate à pandemia. A pedido do Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, o clube convidará seus funcionários a participar, como voluntários, do esforço de vacinação, unindo esforços com as autoridades de saúde municipais - completou a nota do clube.

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