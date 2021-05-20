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Prefeitura indefere pedido da Ferj e veta presença de convidados na final do Carioca

A Secretaria Municipal de Saúde reitera que está liberada somente a presença de atletas, comissões técnicas e demais ocupações essenciais ao funcionamento do espaço esportivo...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 19:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 19:15
Crédito: Mailson Santana/Fluminense F.C.
A Ferj tentou, mas a finalíssima do Campeonato Carioca, neste sábado entre Flamengo e Fluminense, não terá autorização do Governo do Rio de Janeiro para ter público, mesmo que apenas convidados da federação e dos clubes.
A Secretaria Municipal de Saúde indeferiu a solicitação encaminhada pela Ferj nesta quinta-feira, conforme noticiou o LANCE!, devido a vigência do Decreto Rio Nº 48425, que suspende "a presença de público em estádios e ginásios esportivos, ainda que se trate de convidados não pagantes". Confira abaixo!"A Secretaria Municipal de Saúde reitera que, durante a vigência do Decreto Rio Nº 48425, de 13 de janeiro de 2021, está suspensa a presença de público em estádios e ginásios esportivos, ainda que se trate de convidados não pagantes. Somente está liberada a presença de atletas, comissões técnicas e de arbitragem, profissionais de imprensa e demais ocupações essenciais ao funcionamento do espaço esportivo. Diante da legislação em vigor, a Secretaria Municipal de Saúde indeferiu a solicitação encaminhada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ)."No primeiro jogo da final do Carioca, mesmo com a presença do público proibida pelo Decreto Rio Nº 48425, a Ferj levou cerca de 150 convidados ao Maracanã. Os torcedores, inclusive, se envolveram em um tumulto ao término da partida e a confusão precisou da intervenção dos agentes de segurança.Por conta da presença dos convidados no Fla-Flu, no jogo de ida da final do Carioca, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou que a administração do estádio do Maracanã será multada em R$ 14.060,72.

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