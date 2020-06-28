Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Prefeitura do Rio libera jogos com público a partir de 10 de julho

Prefeito Marcelo Crivella marcou a data para o retorno dos torcedores aos estádios...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2020 às 00:28

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 00:28

Crédito: Carioca voltará a receber torcedores em breve (Divulgação
Em meio à pandemia do coronavírus, a Prefeitura do Rio vai permitir o retorno do público aos jogos em breve, mais precisamente a partir do dia 10 de julho. O anúncio foi feito por meio do Diário Oficial. Neste primeiro momento, os estádios cariocas poderão funcionar com 1/3 de suas capacidades.
De acordo com a determinação, os torcedores deverão ficar afastadas por 4m². A venda de ingressos será permitida somente online ou em caixas de autoatendimento. E MAIS:COVID-19: Renê Simões defende volta do futebol dá declaração polêmica; Brasil passa de 57 mil mortesDia do Mercado: provável saída de Dudu, Robben acerta com novo clube, futuro de Bryan Ruiz...15 brasileiros que atuam na Europa mas nunca disputaram o BrasileirãoBotafogo x Cabofriense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpitesFlu x Volta Redonda: prováveis times, onde ver, desfalques e palpitesVasco x Macaé: prováveis times, desfalques, palpites e onde verA partir de 1º de agosto, os estádios terão 2/3 de capacidades liberadas. Neste domingo, Botafogo, Fluminense e Vasco irão a campo em diferentes horários, em jogos sem público. O Flamengo, por sua vez, voltou a atuar no último dia 18, quando venceu o Bangu, por 3 a 0, no Maracanã, com os portões fechados. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo flamengo fluminense vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados