Prefeitura do Rio libera jogos com público a partir de 10 de julho

Em meio à pandemia do coronavírus, a Prefeitura do Rio vai permitir o retorno do público aos jogos em breve, mais precisamente a partir do dia 10 de julho. O anúncio foi feito por meio do Diário Oficial. Neste primeiro momento, os estádios cariocas poderão funcionar com 1/3 de suas capacidades.

De acordo com a determinação, os torcedores deverão ficar afastadas por 4m². A venda de ingressos será permitida somente online ou em caixas de autoatendimento. E MAIS:COVID-19: Renê Simões defende volta do futebol dá declaração polêmica; Brasil passa de 57 mil mortesDia do Mercado: provável saída de Dudu, Robben acerta com novo clube, futuro de Bryan Ruiz...15 brasileiros que atuam na Europa mas nunca disputaram o BrasileirãoBotafogo x Cabofriense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpitesFlu x Volta Redonda: prováveis times, onde ver, desfalques e palpitesVasco x Macaé: prováveis times, desfalques, palpites e onde verA partir de 1º de agosto, os estádios terão 2/3 de capacidades liberadas. Neste domingo, Botafogo, Fluminense e Vasco irão a campo em diferentes horários, em jogos sem público. O Flamengo, por sua vez, voltou a atuar no último dia 18, quando venceu o Bangu, por 3 a 0, no Maracanã, com os portões fechados. E MAIS: