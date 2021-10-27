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Prefeitura do Rio de Janeiro libera 100% de público nos estádios a partir desta quarta-feira

Decreto publicado hoje não depende da aprovação do governo...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 12:33

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 12:33
Crédito: Twitter do Flamengo
O decreto publicado nesta quarta-feira pela Prefeitura do Rio de Janeiro informa o fim das restrições sobre a presença de público em estádios ou outras sedes de competições esportivas. A medida flexibiliza a decisão anterior, que previa o limite máximo de 50% da capacidade máxima dos locais de eventos. O decreto mantém a exigência da apresentação do esquema vacinal completo ou teste de antígeno ou PCR nas últimas 48h antecedentes ao evento.- Considera-se o esquema vacinal completo pessoas acima de 60 anos, após 14 dias da dose de reforço, e pessoas de 15 a 59 anos, após 14 dias da segunda dose da vacina - diz a publicação.
O Flamengo, que enfrenta no Athletico-PR no Maracanã, já pode se aproveitar do decreto nesta quarta-feira. O Vasco também estuda se escorar na flexibilização e aumentar a carga de ingressos para a partida contra o CSA, em São Januário, na próxima sexta. Botafogo e Fluminense só voltam a campo na outra semana.

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