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Prefeitura do Rio de Janeiro diz que jogos de futebol estão proibidos no município a partir de sexta-feira

Decreto é válido até o dia 4 de abril; alternativas para continuidade do Estadual são Volta Redonda, Bacaxá e Nova Iguaçu...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 19:06

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 19:06
Crédito: ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciou, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, que os jogos do Campeonato Carioca não poderão ocorrer no município a partir da próxima sexta, 26 de março. O decreto será publicado nesta terça e tem validade até o dia 4 de abril.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
- No Rio não pode e no Caio Martins (em Niterói) também não - disse o prefeito, ao ser perguntado sobre a realização de jogos na cidade.Assim, o Estadual precisará ser remanejado para outros municípios para seguir acontecendo. Volta Redonda, Bacaxá e Nova Iguaçu passam a ser as alternativas para as equipes.
Durante o período de proibição serão três rodadas do Carioca. Na sexta rodada, o Fluminense enfrentaria o Volta Redonda, o Vasco encara o Madureira, o Flamengo visitaria o Boavista, em jogo já marcado para Saquarema, e o Botafogo terá o Nova Iguaçu, que será mandante e poderia jogar em casa.
Na sétima rodada há o clássico entre Fluminense e Vasco, além de Botafogo x Madureira e Flamengo x Bangu. Já na oitava, o Flu visita o Macaé, o Fla encara o Madureira, o Botafogo a Portuguesa e o Vasco o Bangu.
A medida é mais uma tomada pela prefeitura como forma de conter a propagação do novo coronavírus. Haverá um "superferiado" já anunciado pelo Governo do Rio de Janeiro, entre 26 de março a 4 de abril, em que apenas os serviços essenciais podem funcionar.

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