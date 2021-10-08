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Prefeitura do Rio altera decreto a respeito do público nos estádios; veja a nova regra

Estádios do Rio de Janeiro seguem com 50% de capacidade liberada pela Prefeitura...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 10:39

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:39

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A Prefeitura do Rio de Janeiro alterou, por meio de publicação no Diário Oficial, uma mudança nas regras de acesso aos estádios em eventos esportivos, como jogos de futebol. A partir de 7 de outubro, a entrada está autorizada a pessoas, com esquema vacinal completo ou teste de antígeno ou PCR nas ultimas 48h. A capacidade máxima autorizada dos estádios segue sendo de 50% do total.Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o CRB nesta sexta-feira e, como o clube já divulgou o protocolo e esquema de ingressos e iniciou a venda, o novo decreto ainda não valerá para esta partida no Nilton Santos. As informações para acessar este jogo podem ser conferidas clicando aqui!
O Fluminense, por sua vez, informa que a partida deste sábado, contra o Atlético-GO no Maracanã, já funcionará nestes termos. Como mandantes, Flamengo e Vasco só atuam no Rio de Janeiro nos dias 13 e 16 de outubro.

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