Prefeitura do Rio altera decreto a respeito do público nos estádios; veja a nova regra

A Prefeitura do Rio de Janeiro alterou, por meio de publicação no Diário Oficial, uma mudança nas regras de acesso aos estádios em eventos esportivos, como jogos de futebol. A partir de 7 de outubro, a entrada está autorizada a pessoas, com esquema vacinal completo ou teste de antígeno ou PCR nas ultimas 48h. A capacidade máxima autorizada dos estádios segue sendo de 50% do total.Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o CRB nesta sexta-feira e, como o clube já divulgou o protocolo e esquema de ingressos e iniciou a venda, o novo decreto ainda não valerá para esta partida no Nilton Santos. As informações para acessar este jogo podem ser conferidas clicando aqui!