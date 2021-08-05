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Prefeitura decide ampliar projeto que já levou mais de 70 jovens para treinar no Flamengo

Projeto "Campo dos Sonhos" é realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com o Flamengo, que já observou mais de 500 jovens de comunidades...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 12:55

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 12:55
Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Após realizar etapas em oito comunidades na Grande Tijuca, a Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com o Flamengo, ampliará o projeto "Campo dos Sonho". Na segunda etapa, entre agosto e dezembro, jovens de comunidades da Zona Oeste, Norte e Sul - como Rocinha, Cantagalo e Terreirão - poderão participar do projeto, que já observou mais de 500 crianças e adolescentes, dos quais 78 foram selecionados para seguir o processo no CT do Ninho do Urubu.+ Confira a classificação e os próximos jogos do Flamengo no Brasileirão!Os jovens já inscritos no projeto, idealizado pela Subprefeitura da Grande Tijuca, podem participar da segunda etapa. Andrade, ídolo e ex-jogador e técnico do Flamengo, é o padrinho do "Campo dos Sonhos", que ofereceu aos professores das comunidades treinamento no Flamengo por quatro meses para aprimorar as técnicas esportivas e de apoio motivacional aos alunos.
- Estou muito feliz com os resultados do projeto, com 78 meninos já selecionados nessa primeira fase e em treinamento no clube, mais de 15% dos avaliados selecionados. Agora iniciamos a segunda fase ampliando para outras áreas da cidade, estendendo para Barra, Zona Sul e Zona Norte, onde outros subprefeitos estarão à frente do projeto também. A parceria iniciada na Subprefeitura da Grande Tijuca com o Flamengo já mostrou que deu certo - declarou o subprefeito da Grande Tijuca, Wagner Coe.

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