Prefeitura decide ampliar projeto que já levou mais de 70 jovens para treinar no Flamengo

Após realizar etapas em oito comunidades na Grande Tijuca, a Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com o Flamengo, ampliará o projeto "Campo dos Sonho". Na segunda etapa, entre agosto e dezembro, jovens de comunidades da Zona Oeste, Norte e Sul - como Rocinha, Cantagalo e Terreirão - poderão participar do projeto, que já observou mais de 500 crianças e adolescentes, dos quais 78 foram selecionados para seguir o processo no CT do Ninho do Urubu.+ Confira a classificação e os próximos jogos do Flamengo no Brasileirão!Os jovens já inscritos no projeto, idealizado pela Subprefeitura da Grande Tijuca, podem participar da segunda etapa. Andrade, ídolo e ex-jogador e técnico do Flamengo, é o padrinho do "Campo dos Sonhos", que ofereceu aos professores das comunidades treinamento no Flamengo por quatro meses para aprimorar as técnicas esportivas e de apoio motivacional aos alunos.
- Estou muito feliz com os resultados do projeto, com 78 meninos já selecionados nessa primeira fase e em treinamento no clube, mais de 15% dos avaliados selecionados. Agora iniciamos a segunda fase ampliando para outras áreas da cidade, estendendo para Barra, Zona Sul e Zona Norte, onde outros subprefeitos estarão à frente do projeto também. A parceria iniciada na Subprefeitura da Grande Tijuca com o Flamengo já mostrou que deu certo - declarou o subprefeito da Grande Tijuca, Wagner Coe.