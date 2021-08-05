Prefeitura decide ampliar projeto que já levou mais de 70 jovens para treinar no Flamengo

Após realizar etapas em oito comunidades na Grande Tijuca, a Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com o Flamengo, ampliará o projeto "Campo dos Sonho". Na segunda etapa, entre agosto e dezembro, jovens de comunidades da Zona Oeste, Norte e Sul - como Rocinha, Cantagalo e Terreirão - poderão participar do projeto, que já observou mais de 500 crianças e adolescentes, dos quais 78 foram selecionados para seguir o processo no CT do Ninho do Urubu.+ Confira a classificação e os próximos jogos do Flamengo no Brasileirão!Os jovens já inscritos no projeto, idealizado pela Subprefeitura da Grande Tijuca, podem participar da segunda etapa. Andrade, ídolo e ex-jogador e técnico do Flamengo, é o padrinho do "Campo dos Sonhos", que ofereceu aos professores das comunidades treinamento no Flamengo por quatro meses para aprimorar as técnicas esportivas e de apoio motivacional aos alunos.