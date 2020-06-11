Prefeitura de Santos não prevê data de retorno das atividades esportivas; Peixe apresentará protocolo

A Prefeitura Municipal de Santos pode atrapalhar os planos de Peixe na volta dos treinamentos na próxima segunda-feira. Questionada pela reportagem sobre a possibilidade do retorno, o Poder Executivo santista afirmou não prever data para a retomada das atividades esportivas.
– (A retomada) está programada na fase verde, de acordo com o Plano São Paulo, do Governo do Estado, que será colocado em prática de acordo com parâmetros técnicos a partir do avanço da doença, mas sem data prevista – encaminhou o Departamento de Comunicação da Prefeitura de Santos em contato feito pelo LANCE!.
Também nesta quarta, representantes dos clubes da Série A1 do Campeonato Paulista estiveram em reunião com a Federação Paulista de Futebol para o processo de retorno gradativo dos treinos, ficando decidido que a partir desta quinta-feira os clubes se reuniriam com as prefeituras das suas respectivas cidades para formalizar a entrega do protocolo de retorno das atividades.
No último domingo, o presidente do Alvinegro Praiano, José Carlos Peres, afirmou que qualquer ação tomada pelo clube só será tomada mediante o aval do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB)
– Tem que ser bastante seguro, dentro de um protocolo que foi aprovado pelo governador do Estado, prefeito de São Paulo e, claro, precisa da aprovação do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa – disse em entrevista à Santa Cecília TV.
Nesta quarta-feira, a Baixada Santista saiu da fase vermelha e passou para a laranja, no processo de “reabertura consciente” no Estado de São Paulo. O status atual permite a reabertura restrita de imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio de rua e shoppings. Antes, apenas as indústrias e construção civil tiveram suas retomadas permitidas.E MAIS:Conselho do Santos marca reunião virtual para votar parecer sobre contas reprovadas em 2018Presidente do Santos critica retomada dos treinamentos do Red Bull Bragantino: ‘Fato desagradável’De saída: Relembre a trajetória de Evandro com a camisa do SantosSantos e Flamengo se enfrentariam nesta quarta pelo BrasileirãoSantos arrecadou R$ 155 mil em bilheteria neste ano E MAIS: