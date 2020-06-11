Prefeitura de Santos não prevê data de retorno das atividades esportivas; Peixe apresentará protocolo

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A Prefeitura Municipal de Santos pode atrapalhar os planos de Peixe na volta dos treinamentos na próxima segunda-feira. Questionada pela reportagem sobre a possibilidade do retorno, o Poder Executivo santista afirmou não prever data para a retomada das atividades esportivas.

– (A retomada) está programada na fase verde, de acordo com o Plano São Paulo, do Governo do Estado, que será colocado em prática de acordo com parâmetros técnicos a partir do avanço da doença, mas sem data prevista – encaminhou o Departamento de Comunicação da Prefeitura de Santos em contato feito pelo LANCE!.

Também nesta quarta, representantes dos clubes da Série A1 do Campeonato Paulista estiveram em reunião com a Federação Paulista de Futebol para o processo de retorno gradativo dos treinos, ficando decidido que a partir desta quinta-feira os clubes se reuniriam com as prefeituras das suas respectivas cidades para formalizar a entrega do protocolo de retorno das atividades.

No último domingo, o presidente do Alvinegro Praiano, José Carlos Peres, afirmou que qualquer ação tomada pelo clube só será tomada mediante o aval do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB)

– Tem que ser bastante seguro, dentro de um protocolo que foi aprovado pelo governador do Estado, prefeito de São Paulo e, claro, precisa da aprovação do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa – disse em entrevista à Santa Cecília TV.