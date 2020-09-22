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futebol

Prefeitura de Guayaquil avalia proibir partida entre Flamengo e Barcelona

Autoridades de saúde equatorianas estiveram no hotel da delegação rubro-negra após o anúncio de sete jogadores infectados pelo Covid-19 e estudam interditar estádio...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 14:35

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 14:35
Crédito: Elenco do Flamengo treinou no Equador (Twitter/Flamengo
O surto de Covid-19 na delegação do Flamengo no Equador pode provocar o cancelamento da partida com o Barcelona de Guayaquil, marcado para esta terça-feira. Autoridades de saúde local estiveram no hotel em que o Rubro-Negro está hospedado e a Prefeitura estuda interditar o estádio Monumental, onde seria realizada o jogo pela Libertadores.A prefeita de Guayaquil, Cynthia Viteri, usou as redes sociais para comunicar da vista dos agentes de saúde à delegação do clube carioca, preocupado com os sete casos confirmados entre atletas (Isla, Matheusinho, Filipe Luís, Diego, Michael, Vitinho e Bruno Henrique) e mais dois entre membros da comissão técnica.
– Ao ser de conhecimento público que um grupo de jogadores do Flamengo testou positivo para a Covid, mandei uma equipe do município, integrada pelos departamentos de Saúde, Riscos e Esportes, ao local onde estão hospedados, para executar um informe técnico e decidir as ações a seguir – escreveu a prefeita. Até o momento, a Conmebol não se manifestou sobre um possível cancelamento do duelo entre os dois clubes. O jogo está marcado para as 19h15 (de Brasília) e é válido pela quarta rodada do Grupo A.

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