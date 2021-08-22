Prefeitura de BH volta atrás e proíbe novamente a presença de público em jogos na capital mineira

Após a forma pouco comportada das torcidas de Atlético-MG e Cruzeiro nos seus primeiros jogos com o retorno de público, diante de River Plate-ARG, quarta-feira, 18 de agosto, e Confiança, sexta-feira, 20, pela Libertadores e Série B respectivamente, a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu proibir novamente a presença se público nos estádios. A PBH comunicou via nota neste domingo,22, que cancelou a reunião que faria na segunda-feira, 23, com representantes dos clubes e do Mineirão para avaliar o que funcionou e o que deu errado na volta da torcida aos jogos no Gigante da Pampulha. A decisão oficial do veto ao público nos jogos será publicado na próxima edição do Diário Oficial do Município. A prefeitura avaliou que os dois jogos, de Galo e Raposa, teve muitos descumprimentos das regras e protocolos sanitários no combate a pandemia de Covid-19 na capital mineira. Sendo assim, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 optou pela não presença de pessoas nas partidas. Atlético-MG e Cruzeiro ainda não se pronunciaram. Falta de respeito às regras Somente no jogo do Cruzeiro diante do Confiança, pela Série B, a Guarda Municipal de BH fez 1.073 abordagens a torcedores que estavam sem máscara, ou não a utilizavam de forma correta. Já no jogo do Galo, contra o River, a situação foi um pouco pior. Várias cenas de aglomerações no entorno do estádio foram flagradas. Dentro do Mineirão não houve o uso de máscaras e a entrada dos atleticanos foi desorganizada e com o público se “amontoando”, gerando mais aglomerações. A prefeitura tentou evitar o fechamento e impôs novas regras para a ida aos jogos horas antes do jogo do Cruzeiro, com veto aos arredores do Mineirão a quem não tivesse ingressos e o teste negativo para Covid-1. A chegada ao estádio deveria ser antecipada em pelo menos duas horas. Também houve barreiras para organizar os corredores de acesso ao estádio, a fim de evitar aglomerações nas entradas. Confira a nota divulgada pela PBH:A Prefeitura de Belo Horizonte informa que a reunião desta segunda-feira, com representantes do Mineirão e dos clubes de futebol, foi cancelada.Será publicada na próxima edição do Diário Oficial do Município portaria que proíbe torcida nos estádios da capital.
Após análise dos dois eventos teste realizados na última semana, a decisão foi tomada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 diante do descumprimento das regras e dos protocolos estabelecidos para a realização das partidas.