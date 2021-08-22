Prefeitura de BH volta atrás e proíbe novamente a presença de público em jogos na capital mineira

Após a forma pouco comportada das torcidas de Atlético-MG e Cruzeiro nos seus primeiros jogos com o retorno de público, diante de River Plate-ARG, quarta-feira, 18 de agosto, e Confiança, sexta-feira, 20, pela Libertadores e Série B respectivamente, a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu proibir novamente a presença se público nos estádios. A PBH comunicou via nota neste domingo,22, que cancelou a reunião que faria na segunda-feira, 23, com representantes dos clubes e do Mineirão para avaliar o que funcionou e o que deu errado na volta da torcida aos jogos no Gigante da Pampulha. A decisão oficial do veto ao público nos jogos será publicado na próxima edição do Diário Oficial do Município. A prefeitura avaliou que os dois jogos, de Galo e Raposa, teve muitos descumprimentos das regras e protocolos sanitários no combate a pandemia de Covid-19 na capital mineira. Sendo assim, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 optou pela não presença de pessoas nas partidas. Atlético-MG e Cruzeiro ainda não se pronunciaram. Falta de respeito às regras Somente no jogo do Cruzeiro diante do Confiança, pela Série B, a Guarda Municipal de BH fez 1.073 abordagens a torcedores que estavam sem máscara, ou não a utilizavam de forma correta. Já no jogo do Galo, contra o River, a situação foi um pouco pior. Várias cenas de aglomerações no entorno do estádio foram flagradas. Dentro do Mineirão não houve o uso de máscaras e a entrada dos atleticanos foi desorganizada e com o público se “amontoando”, gerando mais aglomerações. A prefeitura tentou evitar o fechamento e impôs novas regras para a ida aos jogos horas antes do jogo do Cruzeiro, com veto aos arredores do Mineirão a quem não tivesse ingressos e o teste negativo para Covid-1. A chegada ao estádio deveria ser antecipada em pelo menos duas horas. Também houve barreiras para organizar os corredores de acesso ao estádio, a fim de evitar aglomerações nas entradas. Confira a nota divulgada pela PBH:​A Prefeitura de Belo Horizonte informa que a reunião desta segunda-feira, com representantes do Mineirão e dos clubes de futebol, foi cancelada.Será publicada na próxima edição do Diário Oficial do Município portaria que proíbe torcida nos estádios da capital.