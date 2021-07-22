Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Prefeitura de BH vai agendar reunião com clubes para retorno de público aos estádios
futebol

Prefeitura de BH vai agendar reunião com clubes para retorno de público aos estádios

O prefeito Alexandre Kalil sinalizou que os torcedores devem voltar aos campos em breve , com 30% de capacidade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 17:45

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 17:45

Crédito: Divulgação/Twitter do Mineirão
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, revelou que terá uma reunião com os clubes da capital mineira para avaliar o retorno do futebol nos estádios da cidade. -Vamos ter uma reunião na terça com clubes de futebol, para ver a volta (do público), tudo dentro de protocolo, obviamente. Não podemos ter pressa, nem afobamento, nem euforia. A doença está aí, não acabou. O que eu peço para a população de Belo Horizonte, na linguagem do futebol: não vamos tomar gol aos 45min do segundo tempo porque é burrice. Espero que a população entenda-disse Kalil em entrevista à Rádio Super FM. O sinal de Kalil para que os torcedores voltem aos estádios se dá após o Governo Estadual autorizar jogos com público dentro dos protocolos do Programa Minas Consciente. BH pretende liberar 30% da capacidade dos estádios seguindo as regras de distanciamento social. -Está se preparando um protocolo. Temos que voltar aos poucos, com juízo. Afinal de conta, quando você fala com 10%, 20%, 30% de público, isso não altera financeiramente para um clube de futebol. Mas está na hora de voltar aos poucos, com juízo, faz falta para muita gente, é uma diversão. Tudo vai ter hora. Na terça vamos nos reunir, é isso que está programado, com horário pré-marcado, para viabilizar a volta- completou Kalil. Nesta quinta-feira, 22 de julho, a Federação Mineira de Futebol (FMF) elaborou e revelou como será o seu protocolo para o retorno do público em suas competições e nas regidas pela CBF, que quer testar as regras mineiras na Copa do Brasil, a partir de agosto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados