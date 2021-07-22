Prefeitura de BH vai agendar reunião com clubes para retorno de público aos estádios

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, revelou que terá uma reunião com os clubes da capital mineira para avaliar o retorno do futebol nos estádios da cidade. -Vamos ter uma reunião na terça com clubes de futebol, para ver a volta (do público), tudo dentro de protocolo, obviamente. Não podemos ter pressa, nem afobamento, nem euforia. A doença está aí, não acabou. O que eu peço para a população de Belo Horizonte, na linguagem do futebol: não vamos tomar gol aos 45min do segundo tempo porque é burrice. Espero que a população entenda-disse Kalil em entrevista à Rádio Super FM. O sinal de Kalil para que os torcedores voltem aos estádios se dá após o Governo Estadual autorizar jogos com público dentro dos protocolos do Programa Minas Consciente. BH pretende liberar 30% da capacidade dos estádios seguindo as regras de distanciamento social. -Está se preparando um protocolo. Temos que voltar aos poucos, com juízo. Afinal de conta, quando você fala com 10%, 20%, 30% de público, isso não altera financeiramente para um clube de futebol. Mas está na hora de voltar aos poucos, com juízo, faz falta para muita gente, é uma diversão. Tudo vai ter hora. Na terça vamos nos reunir, é isso que está programado, com horário pré-marcado, para viabilizar a volta- completou Kalil. Nesta quinta-feira, 22 de julho, a Federação Mineira de Futebol (FMF) elaborou e revelou como será o seu protocolo para o retorno do público em suas competições e nas regidas pela CBF, que quer testar as regras mineiras na Copa do Brasil, a partir de agosto.