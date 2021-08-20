Prefeitura de BH adota novas medidas para evitar 'furos' dos protocolos anti-covid nos estádios

A Prefeitura de Belo Horizonte, hoje sob o comando de Alexandre Kalil, ex-presidente do Atlético-MG, vai adotar novas medidas para autorizar a presença de públicos nos jogos de futebol na capital mineira. O primeiro evento em BH com torcedores, no jogo entre Atlético-MG e River Plate, pela Libertadores, houve aglomerações fora e dentro do Mineirão, pessoas sem máscaras e protocolos de segurança contra a Covid-19 sendo desrespeitado, gerando críticas de Kalil, que até ameaçou a vetar jogos com público na capital mineira. A PBH vai fazer barreiras para evitar que torcedores sem ingressos compareçam ao local dos jogos. Somente quem comprovar que irá ao jogo com ingressos ou trabalho, terão acesso às imediações do Mineirão e Independência. O executivo de BH pede nas medidas que torcedores entrem no estádio pelo menos 30 minutos antes da partida começar. A Guarda Municipal vai ajudar na fiscalização externa e também atuará para vigiar a presença de ambulantes e "flanelinhas". Para a parte interna dos estádios, o uso de máscara e o distanciamento social continua sendo obrigatório e haverá mais avisos e instruções sobre a forma de conduta dentro das arenas esportivas. Quem não respeitar, pode ser retirado do local.