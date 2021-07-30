Prefeitura dá aval para Maracanã ter parcela de público em jogo do Flamengo na Copa Libertadores

O Maracanã voltará a ter presença parcial de público em um jogo envolvendo o Flamengo. De acordo com o UOL, após a entrega de uma sugestão de protocolo na Prefeitura do Rio de Janeiro, os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deram aval nesta sexta-feira (30) para que o Maracanã tenha presença de 10% da capacidade do estádio à disposição dos torcedores no duelo com o Olimpia (PAR), pelas quartas de finais da Copa Libertadores. Para que os torcedores possam ingressas no duelo, que acontecerá no dia 18 de agosto, serão levados em conta dois fatores: a obrigatoriedade do esquema vacinal contra Covid-19 completo até 15 dias antes ou apresentar o teste de PCR negativo com 48 horas de antecedência. O uso de máscaras será obrigatório, bem como o distanciamento social deverá ser observado entre os presentes.