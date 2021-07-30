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Prefeitura dá aval para Maracanã ter parcela de público em jogo do Flamengo na Copa Libertadores

Partida entre Rubro-Negro e Olimpia (PAR), no dia 18 de agosto, tem permissão para receber até 10% de torcedores. Veja quem pode assistir à partida no estádio...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 09:26

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 09:26
Crédito: Reprodução/Twitter Maracanã
O Maracanã voltará a ter presença parcial de público em um jogo envolvendo o Flamengo. De acordo com o UOL, após a entrega de uma sugestão de protocolo na Prefeitura do Rio de Janeiro, os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deram aval nesta sexta-feira (30) para que o Maracanã tenha presença de 10% da capacidade do estádio à disposição dos torcedores no duelo com o Olimpia (PAR), pelas quartas de finais da Copa Libertadores. Para que os torcedores possam ingressas no duelo, que acontecerá no dia 18 de agosto, serão levados em conta dois fatores: a obrigatoriedade do esquema vacinal contra Covid-19 completo até 15 dias antes ou apresentar o teste de PCR negativo com 48 horas de antecedência. O uso de máscaras será obrigatório, bem como o distanciamento social deverá ser observado entre os presentes.
A Prefeitura do Rio de Janeiro projeta para o dia 2 de setembro o início de um plano de retomada. A primeira fase incluirá o retorno de público aos estádios, mas apenas pessoas com as duas doses da vacina terão permissão aos 50% de assentos disponíveis.
O Rubro-Negro tentou o aval para 30% dos ingressos para o duelo com o Olimpia, mas a Prefeitura considerou que não era o momento.

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