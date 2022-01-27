Predestinado, Luiz Henrique marca e Bahia vence Doce Mel

O Bahia enfrentou o Doce Mel na noite desta quarta-feira (26). Jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, os times se encararam pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. Luiz Henrique marcou quase no final do segundo tempo e garantiu o 1 a 0 para o Tricolor Baiano.
O Bahia começou com maior pressão e não deixou com que o Doce Mel tivesse chances de perigo. A primeira chegada do Tricolor foi aos 8, quando Jonathan recebeu e chutou firme cruzado. Caio Santana defendeu. Marco Antônio, aos 19, quase abriu o placar. Cara a cara, o meia chutou de primeira para a defesa do goleiro Caio.
O Doce Mel conseguiu responder na sequência. Cesinha chegava com perigo e tocou para a marca do pênalti, e a zaga tricolor afastou. O árbitro também já marcava impedimento. Aos 23, Marco Antônio mandou uma bomba de canhota. No final da etapa, a equipe apareceu com Raí, que driblou e chutou no gol. A bola explodiu em Renan e saiu.
Marco Antônio voltou para a segunda etapa buscando abrir o placar. Aos 7, Marco Antônio recebeu uma enfiada dentro da área e bate de primeira rasteiro. No entanto, o goleiro Caio Santana fez a defesa. O Doce Mel respondeu aos 16. Carlos Magno recebeu na entrada da área e mandou uma bomba, mas foi para fora.
Já na metade do segundo tempo, o jogo teve uma baixa de ritmo neste momento. O Doce Mel passava mais tempo, no campo de ataque. No entanto, nada conseguiam marcar. Aos 35, Marcelo Cirino teve a melhor chance do jogo. O atacante pegou sobra, invadiu a área e bateu firme com a canhota, mas não abriu o placar.
Quando se encaminhava para um empate sem gols, Luiz Henrique balançou as redes. Aos 36, Douglas Borel foi lançado, deu um chapéu, passou por dois e cruzou para o lateral, que mandou para o fundo das redes. O Doce Mel teve uma chance de empate na sequência. FICHA TÉCNICABAHIA X DOCE MEL
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)Data e hora: 26/01/2022 - 19h15 (de Brasília)Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista (BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)Cartões amarelos: Marcelo Ryan (Bahia); Elionay (Doce Mel)Cartões vermelhos: -
GOLS:
BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)
Danilo Fernandes; Jonathan (Douglas Borel, aos 12'/2ºT), Luiz Otávio, Gustavo Henrique e Patrick; Djalma Silva, Raí Nascimento e Rezende; Marcelo Ryan, Daniel (Marcelo Cirino, aos 29'/2ºT) e Marco Antônio (Luiz Henrique, aos 26'/2ºT).
DOCE MEL (Técnico: Sérgio Araújo)
Caio; Nino, Renan Costa, Fernandes e Matheus Freire; Gabriel Jordan (Carlos Magno, aos 11'/2ºT), Vinicius (Chorinho, aos 0'/2ºT) e Dimitri (Matheuzinho, aos 0'/2ºT); Cesinha, Ruan Bahia e Elionay.