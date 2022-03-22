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Preciso, Ganso acertou todos os passes que tentou contra o Botafogo

Meia entrou no 2º tempo do clássico e foi importante na vitória do Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 08:35

Publicado em 22 de Março de 2022 às 08:35

Constantemente pedido pela torcida entre os titulares, Paulo Henrique Ganso saiu do banco de reservas nesta segunda-feira para ajudar o Fluminense a vencer o Botafogo no primeiro jogo entre os times pelas semifinais do Carioca. O meia entrou aos 23 minutos do 2º tempo no lugar do zagueiro David Braz e, apesar do pouco tempo em campo, foi um dos destaques no triunfo por 1 a 0.
Ganso acertou todos os 20 passes que tentou na partida - média de quase um por minuto de atuação -, segundo dados do Footstats. Inclusive o que deu início ao ataque do gol tricolor, anotado por Jhon Arias após assistência de Yago Felipe, outro que entrou muito bem no clássico. Nenhum outro jogador que tenha tentado ao menos 15 toques teve 100% de aproveitamento no fundamento no duelo.
O camisa 10 ainda deixou o gramado como o líder do Fluminense em assistências para finalização, servindo seus companheiros em duas oportunidades. Números que confirmam - e explicam - a melhora da equipe após a sua entrada. Confira mais estatísticas de Ganso no confronto:
PAULO HENRIQUE GANSO X BOTAFOGO- Dados do Footstats
30 minutos em campo (contando os acréscimos)2 assistências para finalização20 passes certos (100%)​1 desarme certo (100%)​1 lançamento certo (100%)​1 inversão de jogo certa (100%)​1 cruzamentos errado (0%)
Crédito: Gansofezseu9ºjogonatemporada(FOTO:LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C

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