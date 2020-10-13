Precisando vencer para avançar no Brasileiro Feminino, Cruzeiro encara o Audax-SP nesta quarta-feira

Crédito: As Cabulosas tem de ganhar para terem chance de seguir na competição nacional-(Agência I7

O time de futebol feminino do Cruzeiro Esporte Clube tem um importante confronto fora de casa nesta quarta-feira, em terras paulistas. Pela 15ª rodada do Brasileiro A1 a equipe celeste enfrenta o Audax, às 19h30, na Arena Barueri, em Barueri - SP, com transmissão ao vivo pelo site da CBF TV. Nesta última partida da fase classificatória as guerreiras cruzeirenses vão brigar pela vaga entre os oitos clubes que seguem para a próxima fase.

Depois de vencer em casa o Minas Brasília por 2 a 0 no último sábado, o 10° colocado Cruzeiro encostou de vez nos adversários, alcançando os 20 pontos na tabela. Grêmio na 8ª posição com 23, e Flamengo, 9° com 21, são os outros concorrentes à última vaga para as quartas de final.

No último sábado, no Sesc Venda Nova, o Cruzeiro mostrou sede de vitória e se impôs diante do adversário, saindo de campo com as esperanças renovadas após os gols de Duda e Mariana Santos. Campeão Mineiro no ano passado e segundo lugar no Brasileiro A2, as Cabulosas tiveram um bom aproveitamento neste segundo ano de atuação e já garantiram a permanência na elite do futebol feminino.

Há apenas 15 dias no comando da equipe estrelada, o técnico Marcelo Frigerio falou do desafio e da expectativa do grupo nesta reta final do campeonato. Com o novo comandante o time segue invicto, com duas vitórias e um empate, e vai muito motivado para a última rodada.