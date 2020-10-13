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Precisando vencer para avançar no Brasileiro Feminino, Cruzeiro encara o Audax-SP nesta quarta-feira

As Cabulosas tem de vencer a equipe paulista para conseguir chegar à fase mata-mata...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 15:59

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 15:59

Crédito: As Cabulosas tem de ganhar para terem chance de seguir na competição nacional-(Agência I7
O time de futebol feminino do Cruzeiro Esporte Clube tem um importante confronto fora de casa nesta quarta-feira, em terras paulistas. Pela 15ª rodada do Brasileiro A1 a equipe celeste enfrenta o Audax, às 19h30, na Arena Barueri, em Barueri - SP, com transmissão ao vivo pelo site da CBF TV. Nesta última partida da fase classificatória as guerreiras cruzeirenses vão brigar pela vaga entre os oitos clubes que seguem para a próxima fase.
Depois de vencer em casa o Minas Brasília por 2 a 0 no último sábado, o 10° colocado Cruzeiro encostou de vez nos adversários, alcançando os 20 pontos na tabela. Grêmio na 8ª posição com 23, e Flamengo, 9° com 21, são os outros concorrentes à última vaga para as quartas de final.
No último sábado, no Sesc Venda Nova, o Cruzeiro mostrou sede de vitória e se impôs diante do adversário, saindo de campo com as esperanças renovadas após os gols de Duda e Mariana Santos. Campeão Mineiro no ano passado e segundo lugar no Brasileiro A2, as Cabulosas tiveram um bom aproveitamento neste segundo ano de atuação e já garantiram a permanência na elite do futebol feminino.
Há apenas 15 dias no comando da equipe estrelada, o técnico Marcelo Frigerio falou do desafio e da expectativa do grupo nesta reta final do campeonato. Com o novo comandante o time segue invicto, com duas vitórias e um empate, e vai muito motivado para a última rodada.
-Quando eu cheguei, o nosso primeiro objetivo era manter o Cruzeiro na primeira divisão e hoje a gente está querendo buscar essa classificação. Nada era fácil, desde que eu aceitei o desafio de vir para o Cruzeiro. As probabilidades de classificação existem e as meninas estão motivadas e mostrando muita tranquilidade. Vamos fazer o nosso papel, trabalhar muito para buscar essa vitória, fazer o saldo que precisamos e vamos tranquilos. As jogadoras estão bem fisicamente, demonstraram muita entrega na última partida e eu acredito muito no nosso time- disse Tchelo.

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