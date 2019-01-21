Pré-temporada: Serra vence time de Marilândia em duelo valendo taça

O time do Serra já pode falar que levantou uma taça em 2019. A equipe bateu a seleção de Marilândia, por 3 a 0, na noite desta sexta-feira, e conquistou o Troféu Cleber Roque Bertoldi. A partida aconteceu na cidade e estádio de mesmo nome e foi o terceiro jogo do Tricolor Serrano nesta pré-temporada para o Campeonato Capixaba 2019.
Os gols da partida foram marcados por Guilherme Pitty, Paulo e Joelson. E o time titular foi: Walter, Felipe Foca, Renato, Marquinhos e Peu; Caetano, Maicon e Guilherme Pitty; Lessinho, Rodrigo Pardal e Rael.
Neste período de treinos em Marechal Floriano visando o Estadual, que chegou ao fim nesta sexta-feira, o Serra teve um aproveitamento muito acima do esperado. Foram três partidas, com três vitórias (100% de aproveitamento), tendo marcado 11 gols e não sofrido nenhum.
Primeiro, a Cobral-Coral venceu o Apollo XII por 3 a 0. Depois goleou um selecionado local de Marechal Floriano por 5 a 0. E por fim, derrotou a seleção de Marilândia por 3 a 0.
Capixabão 2019
O Serra estreia no Campeonato Capixaba diante do Real Noroeste, numa reedição da final do ano passado. A partida está marcada para o dia 02 de fevereiro, às 16h. O local ainda deve ser definido pelo Tricolor Serrano e pela FES, porque o Serra foi punido com a perda de um mando de campo, por conta de uma briga de torcidas no jogo de ida das semifinais do Capixaba 2018 contra o Rio Branco VN. A tendência é que a partida aconteça no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.