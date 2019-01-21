Pré-temporada: Serra vence time de Marilândia em duelo valendo taça

Serra é campeão do Troféu Cleber Roque Bertoldi Crédito: Serra/Divulgação

O time do Serra já pode falar que levantou uma taça em 2019. A equipe bateu a seleção de Marilândia, por 3 a 0, na noite desta sexta-feira, e conquistou o Troféu Cleber Roque Bertoldi. A partida aconteceu na cidade e estádio de mesmo nome e foi o terceiro jogo do Tricolor Serrano nesta pré-temporada para o Campeonato Capixaba 2019.

Os gols da partida foram marcados por Guilherme Pitty, Paulo e Joelson. E o time titular foi: Walter, Felipe Foca, Renato, Marquinhos e Peu; Caetano, Maicon e Guilherme Pitty; Lessinho, Rodrigo Pardal e Rael.

Rael com a taça do Troféu Cleber Roque Bertoldi Crédito: Reprodução/Instagram

Neste período de treinos em Marechal Floriano visando o Estadual, que chegou ao fim nesta sexta-feira, o Serra teve um aproveitamento muito acima do esperado. Foram três partidas, com três vitórias (100% de aproveitamento), tendo marcado 11 gols e não sofrido nenhum.

Primeiro, a Cobral-Coral venceu o Apollo XII por 3 a 0. Depois goleou um selecionado local de Marechal Floriano por 5 a 0. E por fim, derrotou a seleção de Marilândia por 3 a 0.

Lessinho com a taça do Troféu Cleber Roque Bertoldi Crédito: Reprodução/Facebook

Capixabão 2019