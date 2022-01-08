Prazo para Bragantino pagar primeira parcela de Natan é hoje; veja quanto o Flamengo receberá

O prazo para o Red Bull Bragantino quitar a primeira parcela referente a compra de Natan é neste sábado, dia 8 de janeiro de 2022. Portanto, o Flamengo já conta com R$ 11 milhões e 407 mil em seus cofres. A transação, concluída em agosto de 2021, renderá, ao todo, R$ 22,143 milhões ao clube.Depois desta primeira parcela, o Red Bull Bragantino ainda realizará dois pagamentos ao Flamengo: um a vencer em 08 de julho de 2022 e outro a vencer em 8 de janeiro de 2023, ambos no valor de R$ 5 milhões e 368 mil, conforme publicado nos demonstrativos financeiros do clube da Gávea.Soma-se a este valor os R$ 5 milhões pagos pelo Bragantino pelo empréstimo do zagueiro. Explica-se: em 2021, Natan atuou pelo Red Bull emprestado e, ao atingir número de jogos determinado em contrato, o clube paulista exerceu a opção de compra já estipulada. Assim, o Flamengo receberá, ao todo, R$ 27 milhões pela transferência de Natan, que chegou ao Ninho do Urubu em 2017.