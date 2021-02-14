Prazo é encerrado, mas Justiça decide adiar pagamento de R$ 7,2 milhões do Botafogo no Ato Trabalhista

Crédito: Durcesio Mello recorreu da decisão que obrigava o clube a pagar quatro parcelas de uma vez (Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo conseguiu momentaneamente evitar o risco de ser excluído do Ato Trabalhista. Mesmo com o prazo para quitar R$ 7,2 milhões do programa de parcelamento de dívidas tendo terminado, o Alvinegro recebeu autorização para aguardar o julgamento de um recurso que corre no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. As informações são do "GE".

A decisão da juíza do trabalho Marcia Regina Leal Campos foi publicada na última quinta-feira. Mesmo com o prazo para resolver suas pendências judiciais tendo encerrado, o clube agora aguarda o colegiado de desembargadores definir o assunto.

Em dezembro de 2020, a desembargadora corregedora regional Mery Bucker Caminha, da Coordenadoria de Apoio à Execução do TRT-1, bateu o martelo e anulou o sobrestamento concedido ao Botafogo referente às parcelas de abril, maio, junho e julho. O Alvinegro foi autorizado pelo presidente do tribunal a adiar os depósitos mensais em virtude da crise acarretada pela pandemia de Covid-19.

Já na gestão de Durcesio Mello, o Botafogo obteve efeito suspensivo até o julgamento. Contudo, o desembargador corregedor regional do TRT/RJ Jorge Fernando Gonçalves da Fonte optou por deixar nas mãos do colegiado a decisão sobre a suspensão. O clube se comprometeu a quitar futuramente as as parcelas atrasadas. O caso ainda não tem data certa para ser decidido.