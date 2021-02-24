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Praxedes vê Inter com 'obrigação' de vencer o Corinthians

Colorado precisa derrotar o Timão e torcer por tropeço do Flamengo diante do São Paulo...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 22:00

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 22:00
Crédito: Divulgação/Internacional
A derrota para o Flamengo no fim de semana tirou o Internacional da liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Colorado precisa vencer o Corinthians e torcer por tropeço do Fla para garantir o título nacional.
+ Flamengo vira favorito para ficar com a taça: veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Apesar da ‘dificuldade’ em não depender das próprias forças, dentro do elenco o clima é de obrigação para fazer o resultado dentro do Beira-Rio.
‘Nossa obrigação é ganhar do Corinthians primeiro. Temos que ganhar, é nossa obrigação. O que acontecer do outro lado, vamos ficar sabendo depois, no final do jogo, e está tudo certo’.
+ Confira o ranking dos clubes brasileiros com mais participações na Libertadores
Após 37 rodadas disputadas, o Internacional é o vice-líder do Brasileirão com 69 pontos, dois a menos que o Flamengo.

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