Praxedes vê Inter com 'obrigação' de vencer o Corinthians

Crédito: Divulgação/Internacional

A derrota para o Flamengo no fim de semana tirou o Internacional da liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Colorado precisa vencer o Corinthians e torcer por tropeço do Fla para garantir o título nacional.

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Apesar da ‘dificuldade’ em não depender das próprias forças, dentro do elenco o clima é de obrigação para fazer o resultado dentro do Beira-Rio.

‘Nossa obrigação é ganhar do Corinthians primeiro. Temos que ganhar, é nossa obrigação. O que acontecer do outro lado, vamos ficar sabendo depois, no final do jogo, e está tudo certo’.

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