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futebol

Praxedes acredita que Bragantino pode voar alto no Brasileirão

Vitória em cima do Grêmio deu ânimo ao Massa Bruta e colocou o time no G-4 do torneio nacional...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 18:04
Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino
Na noite do último sábado, o Bragantino venceu o Grêmio por 1 a 0 e voltou a respirar aliviado no Campeonato Brasileiro, principalmente por voltar a vencer como mandante na competição.
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O autor do gol da vitória foi o volante Praxedes, que deu três pontos importantes ao Massa Bruta e a chance de sonhar por voos mais altos no torneio.
‘Muito importante voltar a vencer, a gente vem trabalhando para brigar com os grandes, lá em cima, e pra isso a gente precisa vencer. Acertei um belo chute, venho trabalhando bastante esse chute, tinha acertado contra o Cuiabá, bateu na trave no último jogo, mas agora a bola entrou e pude ajudar a equipe. É seguir trabalhando forte para coisas grande’, destacou o meia.
Com o resultado positivo em casa, o Red Bull Bragantino chega aos 27 pontos e ocupa a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro.

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