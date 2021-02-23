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futebol

Praticamente rebaixado, Vasco coleciona recordes negativos

Só um milagre improvável impede a queda do Cruz-Maltino...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 08:50

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 08:50
Crédito: Cano marcou quase 50% dos gols do time no ano (Reprodução/Premiere
Matematicamente ainda não é possível confirmar o rebaixamento do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro. A matemática, no entanto, está muito distante de obter um resultado favorável ao Cruz-Maltino. Para permanecer na elite, a equipe de Vanderlei Luxemburgo precisa vencer o Goiás na última rodada, torcer para uma derrota do Fortaleza e ainda tirar uma diferença de 12 gols de saldo para os cearenses. E os números do time ainda pioram o cenário.
Com apenas 50 gols marcados em 60 jogos, o Vasco é o time da Série A que menos estufou as redes na temporada. Além disso, a média, de 0,83 gols por atuação, é a pior da história do futebol do clube, que deu seus primeiros chutes em 1916. A menor marca até então havia acontecido em 1971, ano de estreia de Roberto Dinamite como profissional: 0,89 g/j.
Outro dado negativo é na campanha geral do Brasileiro. Caso não vença o Goiás, nessa quinta-feira, em São Januário, os vascaínos terminarão o campeonato com a sua menor pontuação desde que a competição passou a ser disputada no formato de pontos corridos com 20 clubes, em 2006. O recorde negativo, até então, é da queda de 2008, quando conquistou somente 40 pontos. Atualmente, o time tem 38.

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