Pratas da casa brilham e Sport bate Vera Cruz no Pernambucano

Neste sábado (5), o Sport teve paciência e conseguiu bater o Vera Cruz por 3 a 1, com gols no segundo tempo, em partida realizada na Ilha do Retiro, válida pela terceira rodada do Pernambucano. Jaderson, Flávio Souza, Cristiano foram os responsáveis pelas bolas na rede dos mandantes e João Braga descontou para os visitantes.
Com o resultado, o Leão da Ilha assume a liderança provisória com seis pontos e volta a atuar pelo Estadual na próxima quinta-feira (10), contra o Caruaru. Antes, tem compromisso pela Copa do Nordeste, diante o Sousa, na terça-feira (8), às 19h30 (horário de Brasília). Um dia depois, o Vera Cruz tenta se recuperar contra o Sete de Setembro, às 15h.O Sport começou a partida melhor, com mais posse de bola e presença no campo ofensivo. Flávio Souza e Vanegas tiveram boas chances, o camisa 59 não aproveitou cruzamento na área e o estrangeiro estava em posição irregular.
Aos 15', o Vera Cruz chegou em cobrança de falta de Márcio, com Mailson segurando firme. Pouco tempo depois, Índio arriscou finalização e o goleiro rubro-negro fez nova intervenção.
Posteriormente, o camisa 10 dos visitantes chegou em velocidade na esquerda e tocou para Ramires finalizar com perigo. O Sport retornou para o ataque após bobeada do Vera Cruz na saída de bola, com boa finalização de Juba.
SPORT COM TUDO!Na volta do intervalo, o Sport quase abriu o placar com menos de um minuto com Cáceres, que entrou no segundo tempo. Os mandantes continuaram no ataque e Thyere quase marcou em dois lances. Primeiro, cabeceou sem perigo e em seguida, finalizou para fora.
Até que aos 23', Flávio recebeu perto da área, tocou para Ewerthon que cruzou na área. Jaderson chegou de carrinho e abriu o placar para o Sport. Seis minutos depois, Cristiano quase fez o segundo, mas coube a Flávio Souza aproveitar rebote de cobrança de falta de Juba e colocar o 2 a 0 no placar.
Na reta final, Luciano Juba acertou o travessão em cobrança de falta. Em seguida, Sander cruzou na esquerda e Cristiano fez o terceiro do Sport. João Braga descontou para o Vera Cruz.FICHA TÉCNICA DA PARTIDASPORT x VERA CRUZ
Local: Ilha do Retiro, Recife-PE Data/horário: 05/02/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Hugo Soares Dias FigueiredoÁrbitro Assistente 1: Dhiego Cavalcanti PereiraÁrbitro Assistente 2: Danylo Maciel PedrosaQuarto Arbitro: Maximiniano Fagundes de AssunçãoCartões amarelos: Ezequiel, Willian Oliveira, Flávio (Sport), Ciriaco, Antony (Vera Cruz)Cartões vermelhos:
GOLS: Jaderson (23'/2T) (1-0), Flávio Souza (31'/2T) (2-0), Cristiano (39'/2T) (3-0), João Braga (48'/2T) (3-1)
Sport (Técnico: Gustavo Florentín)Mailson; Ezequiel (Ewerthon - intervalo), Rafael Thyere, Chico e Luciano Juba; Willian Oliveira (Pedro Vitor 10'/2T), Sander, Ítalo (Cristiano 25'/2T) e Denner (Cáceres - intervalo); Flávio e Ray Vanegas (Jaderson - intervalo).
Vera Cruz (Técnico: Gabriel Lisboa)Ciriaco; Moisés, Jari, Márcio e Cleyton; Ramires, Matheus Rosas, Jailton (Edson 36'/2T) e Índio (Antony 25'/2T); Raulisson (João Braga 19'/2T) e Vinícius Caveira (Nego Biza 36'/2T).