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Prass e Weverton comentam escolha de suas luvas nesta volta do futebol

Os dois goleiros são patrocinados pela Poker, marca de material esportivo que fornece luvas para outros jogadores da posição nas Séries A e B do Brasileirão neste retorno...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 19:19

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 19:19

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Marca nacional de material esportivo, a Poker patrocina atualmente 50 goleiros profissionais nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro. São 31 na elite do futebol e 19 na divisão de acesso, além de atletas que atuam em outros países. A qualidade das luvas tem evoluído com frequência nos últimos tempos. A tecnologia é mais uma aliada dos goleiros, que buscam contar com produtos cada vez mais inovadores para a prática de suas funções no dia a dia.
Dois dos arqueiros de mais destaque entre os patrocinados pela empresa são Fernando Prass, do Ceará e Weverton, do Palmeiras. Ambos contaram como é o processo de escolha de suas luvas e o que esperam para a temporada.
Titular do Verdão e um dos grandes responsáveis pelo título do Campeonato Paulista após levar a melhor nas cobranças de pênalti sobre o rival Corinthians, Weverton revelou escolha de modelo de luva que pesa menos de 100 gramas e é costurada de maneira que pareça uma "segunda pele".
- Estamos felizes em poder voltar a jogar, fazer o que a gente gosta. Então a expectativa é muito boa para a sequência. Estamos juntos com a Poker e vou poder usar a Hover, que é a minha luva preferida e que vai fazer muito sucesso. A galera vai me ver fazer muitas defesas com ela - contou o palmeirense.
Fernando Prass é outro que acabou de levar mais um título para casa. O goleiro, que ajudou o Ceará a conquistar a Copa do Nordeste, também falou sobre a sequência de um ano tão atípico, e a possibilidade de usar luva para dias de chuva, além do modelo Hover, lançado há pouco tempo:
- A expectativa para esse início do Brasileiro é muito grande. A Copa do Nordeste nos deu muita confiança. Neste Brasileirão, vou usar basicamente duas luvas: a Water Ortho para dias de chuva, quando o gramado fica muito molhado, e a luva tem uma aderência espetacular. E para dias de campo seco, vou usar o lançamento, a Hover, que é uma luva superconfortável - disse Prass,

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