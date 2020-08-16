Prass e Weverton comentam escolha de suas luvas nesta volta do futebol

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Marca nacional de material esportivo, a Poker patrocina atualmente 50 goleiros profissionais nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro. São 31 na elite do futebol e 19 na divisão de acesso, além de atletas que atuam em outros países. A qualidade das luvas tem evoluído com frequência nos últimos tempos. A tecnologia é mais uma aliada dos goleiros, que buscam contar com produtos cada vez mais inovadores para a prática de suas funções no dia a dia.

Dois dos arqueiros de mais destaque entre os patrocinados pela empresa são Fernando Prass, do Ceará e Weverton, do Palmeiras. Ambos contaram como é o processo de escolha de suas luvas e o que esperam para a temporada.

Titular do Verdão e um dos grandes responsáveis pelo título do Campeonato Paulista após levar a melhor nas cobranças de pênalti sobre o rival Corinthians, Weverton revelou escolha de modelo de luva que pesa menos de 100 gramas e é costurada de maneira que pareça uma "segunda pele".

- Estamos felizes em poder voltar a jogar, fazer o que a gente gosta. Então a expectativa é muito boa para a sequência. Estamos juntos com a Poker e vou poder usar a Hover, que é a minha luva preferida e que vai fazer muito sucesso. A galera vai me ver fazer muitas defesas com ela - contou o palmeirense.

Fernando Prass é outro que acabou de levar mais um título para casa. O goleiro, que ajudou o Ceará a conquistar a Copa do Nordeste, também falou sobre a sequência de um ano tão atípico, e a possibilidade de usar luva para dias de chuva, além do modelo Hover, lançado há pouco tempo: