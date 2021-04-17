Pouso Alegre x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e Pouso Alegre entram em campo neste domingo, às 11h, no Manuelzão, no Sul de Minas, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. O duelo pode definir a vida das duas equipes na primeira fase da competição. Enquanto a Raposa pode confirmar sua classificação se vencer, o Pouso Alegre ainda sonha com uma vaga no G4 do Estadual, já que está garantido na elite mineira em 2022.

A Raposa vem embalada pela classificação à terceira fase da Copa do Brasil, ao superar o América-RN, na última quarta-feira, 14 de abril, na Arena das Dunas, em Natal. O técnico Felipe Conceição tem todo o elenco à disposição e ainda relacionou entre os 23 atletas o meia Marco Antônio, que estará com o grupo pela primeira vez em 2021. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​POUSO ALEGRE X CRUZEIRO Data: 18 de abril de 2021Horário: 11h (de Brasília)Local:Arena das Dunas, em Natal (RN)Árbitro: Marco Aurélio Augusto FazekasAssistentes: Frederico Soares Vilarinho e Magno Arantes LiraOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM POUSO ALEGRE(Técnico: Emerson Ávila)​Cairo, Lucas Rodrigues, Lucas Rocha, Guilherme Paraíba, Foguinho, Leandro Salino, Arilson, Matheus Roldan, Erick, Andrey e Paulo Henrique