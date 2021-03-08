Poucos gols, mas boa média de assistências: os números de Marquinhos Gabriel, reforço do Vasco

Crédito: Marquinhos Gabriel defendeu o Cruzeiro em 2020 (Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Rebaixado para a Série B, o Vasco inicia a montagem do elenco que tentará recolocar o clube na elite do futebol brasileiro. Um dos reforços anunciados neste fim de semana foi o meia-atacante Marquinhos Gabriel, de 30 anos de idade, que chega à São Januário após defender Athletico Paranaense e Cruzeiro em 2020.

Uma contratação que chega para um setor carente do time: o ataque. Apesar de contar com Germán Cano, um dos maiores artilheiros da última temporada no Brasil, com 24 gols, a equipe terminou sua caminhada com a pior média de sua história, estufando as redes apenas 53 vezes em 61 partidas - 0,86 g/j. A menor média até então havia sido alcançada em 1971: 0,89 gols por jogo.

Marquinhos, no entanto, está bem distante de ter números animadores no quesito gol. Atacante de lado do campo, marcou apenas sete vezes nos últimos dois anos. A última vez que o jogador balançou as redes foi em 26 de julho de 2020, na goleada do Athletico por 5 a 1 sobre o Cascavel. Desde então, foram 11 atuações e nenhum gol marcado. No Cruzeiro, em 2019, um jejum ainda maior: 41 jogos sem deixar a sua marca.

Em contrapartida, o canhotinho tem tido um bom desempenho nas assistências. Somando suas passagens por Corinthians, Cruzeiro e Athletico, seus três últimos clubes no Brasil, Marquinhos Gabriel disputou 175 partidas, entre 2016 e 2020, e serviu a seus companheiros 23 vezes para marcarem.

Reserva em alguns momentos, o meia-atacante acumulou aproximadamente 10.700 minutos em campo, o que lhe dá uma média de um passe para gol a cada 465 - cerca de 5 jogos completos. O garçom vascaíno na última temporada, por exemplo, foi Talles Magno, que deu cinco assistências em 3310 minutos. Ou seja, uma média inferior a de Marquinhos, precisando de 662 minutos no gramado para servir um companheiro.

NÚMEROS DE MARQUINHOS GABRIEL EM SEUS ÚLTIMOS TIMES NO BRASIL

- Corinthians - 2016-2018 - 102 jogos - 13 gols - 12 assistências - 5900 minutos- Cruzeiro - 2019 e 2020 - 56 jogos - 4 gols - 8 assistências - 3700 minutos- Athletico-PR - 2020 - 17 jogos - 3 gols - 3 assistências - 1100 minutos

Total: 2016-2020 - 175 jogos - 20 gols - 23 assistências - 10700 minutos