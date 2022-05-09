Pouco utilizado no Bahia, Henrique é emprestado para o Altos

Um jovem valor do elenco do Bahia, o zagueiro Henrique, ganhou a oportunidade de enfrentar novos desafios em outra equipe do cenário nacional com a confirmação nesta segunda-feira (9) de seu empréstimo para o Altos. O acordo entre as partes tem validade até outubro de 2022 sendo que, atualmente, o atleta tem contrato vigente com o Bahia até dezembro de 2023. >Estudo mostra os jogadores mais valiosos do futebol brasileiro

Henrique foi trazido em fevereiro deste ano pelo Esquadrão depois de defender, nas categorias de base, equipes do interior de São Paulo como Botafogo-SP e Ponte Preta.

Após sua apresentação, porém, o atleta de apenas 20 anos de idade não teve muito espaço no plantel de Guto Ferreira, jogando apenas três vezes no elenco principal.

Além do confronto pelo Campeonato Baiano onde o Tricolor foi derrotado por 1 a 0 contra o Barcelona de Ilheus, os outros dois jogos de Henrique aconteceram na fase de grupos da Copa do Nordeste: empate em 1 a 1 com o CSA e revés por 3 a 1 diante do Fortaleza.

Desta forma, o plantel do Bahia segue contando com cinco nomes para a posição: Didi, Gabriel Xavier, Ignácio, Luiz Otávio e Zé Vitor.