Pouco utilizado? Entenda por que Cantillo perdeu espaço no Corinthians

Com um elenco recheado de jogadores tecnicamente acima da média, Vítor Pereira ainda não encontrou a formação ideal que dê ao Corinthians o vigor físico no qual o português tanto almeja. O coração dessa agressividade está no meio-campo, especialmente na posição de volante, e Cantillo parece ter cada vez menos espaço com VP.> GALERIA - Veja todos os treinadores estrangeiros do Corinthians

O colombiano foi relacionado pelo treinador português para a partida da segunda rodada do Brasileirão, contra o Avaí, mas foi cortado por opção do próprio técnico, que precisou limitar a lista para 23 jogadores.

Dessa forma, o camisa 24 do alvinegro paulista não entrou em campo pela quarta partida consecutiva, e isso tem relação com a chegada de Maycon, que aumentou a concorrência na posição.

Desde que o camisa 5 retornou ao Timão após buscar refúgio no Brasil em razão da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, o Timão vem jogando com dois volantes, e é ele quem vem formando dupla com Du Queiroz, mesmo não estando nas melhores condições físicas.

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Até Roni, que recentemente renovou o seu contrato até 2024 e vinha se recuperando de uma lesão no joelho, está ganhando mais oportunidades que o colombiano. Nos dois jogos do Brasileirão até aqui, o garoto foi o escolhido para entrar no decorrer das partidas contra Botafogo e Avaí.

MINUTOS DOS VOLANTES DO TIMÃO SOB O COMANDO DE VÍTOR PEREIRADu Queiroz - 631 minutosMaycon - 228 minutosCantillo - 180 minutosRoni - 119 minutosXavier - 0 minutos

No início do ano, Sylvinho havia garantido que Cantillo começaria a temporada sendo o volante titular, mas o atleta de 28 anos foi chamado para defender a seleção colombiana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, e isso abriu espaço para Du Queiroz ganhar mais espaço e se firmar no time. Dos volantes do elenco corintiano, o camisa 37 é quem mais jogou com Vítor Pereira.

Contra a Portuguesa-RJ na quarta-feira (20), pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Cantillo deverá receber nova chance para provar que ainda pode ser útil para o Timão, já que a ideia de Vítor Pereira é rodar o elenco e dar oportunidade aos reservas contra a equipe carioca, tendo em vista os jogos contra Palmeiras e Boca Juniors na sequência.