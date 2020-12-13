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Pottker volta a treinar e pode ser novidade do Cruzeiro contra o CSA

O atacante se recupera de uma lesão muscular grau 2 na coxa direita, que o tirou de 3 jogos...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 09:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 09:00

Crédito: Pottker fez trabalhos na Toca da Raposa II e pode ser a novidade do Cruzeiro contra o CSA-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro pode ganhar um reforço para o duelo contra o CSA, na próxima terça-feira, 15 de dezembro, às 20h15 (de Brasília), no Independência, pela 29ª rodada da Série B. O atacante William Pottker treinou neste fim de semana na Toca da Raposa II e pode pelo menos estar relacionado para o jogo contra os alagoanos. Pottker está na fase final de recuperação de uma lesão grau 2 do músculo adutor da coxa direita, sofrida no clássico com o América-MG.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B Desde então, o atacante ficou de fora dos confrontos contra Brasil de Pelotas, CRB e Vitória-BA. No seu lugar revezaram Arhur Caike e Welinton, que não foram mal, mas sem a mesma qualidade ofensiva do avante cruzeirense. Com o seu retorno, Felipão poderá ter a melhor formação de ataque do Cruzeiro em 2020, com Pottker , Rafael Sobis e Airton.

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