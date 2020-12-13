Pottker volta a treinar e pode ser novidade do Cruzeiro contra o CSA

O Cruzeiro pode ganhar um reforço para o duelo contra o CSA, na próxima terça-feira, 15 de dezembro, às 20h15 (de Brasília), no Independência, pela 29ª rodada da Série B. O atacante William Pottker treinou neste fim de semana na Toca da Raposa II e pode pelo menos estar relacionado para o jogo contra os alagoanos. Pottker está na fase final de recuperação de uma lesão grau 2 do músculo adutor da coxa direita, sofrida no clássico com o América-MG.