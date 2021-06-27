AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Pottker terá sua saída do Cruzeiro confirmada esta semana

O jogador será emprestado ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes por uma temporada...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2021 às 19:40
Crédito: Pottker não fez sucesso no Cruzeiro e deixa a Raposa com apenas seis gols marcados em 25 jogos-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Fora dos planos do Cruzeiro , o atacante William Pottker terá sua saída confirmada do clube rumo aos Emirados Árabes. O jogador será emprestado pelo Cruzeiro ao Al-Wasl por uma temporada. a Raposa receberá uma compensação financeira. Pottker nem estava trabalhando na Toca da Raposa, mantendo a forma em Florianópolis com um personal trainner. O atacante vai trabalhar com Odair Hellmann, que o comandou no Internacional. O Cruzeiro tem 50% dos direitos econômicos de Pottker, com quem tem contrato até 2024. Ele chega ao clube árabe com seus direitos fixados ao fim do empréstimo. O Al-Wasl. pagará os salários do jogador. A passagem de William Pottker pelo Cruzeiro foi discreta. Ele fez 25 partidas, marcando seis gols, desde que chegou, em 2020. Em 2021 perdeu espaço na equipe com a chegada de Felipe Conceição e acabou ficando de fora do time .

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Partido de Hartung se afasta de Pazolini e avisa que tem "tamanho para lançar candidatura própria ao governo"
Chance de trabalho como operador de call center
ES tem mais de 6.440 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (20)
O animal foi encontrado na faixa de areia entre a 1ª e a 2ª Avenida do balneário
Duas baleias são encontradas mortas no Norte do ES em menos de 24 horas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados