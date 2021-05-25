Pottker fica fora de treinos no Cruzeiro para acertar saída do clube

O atacante Willian Pottker não participou dos treinos no Cruzeiro pelo segundo dia seguido na Toca da Raposa II. O jogador foi liberado do treino desta terça-feira, 25 de maio, para resolver as negociações da sua saída do clube celeste para o Al Wasl, dos Emirados Árabes, que é comandado pelo técnico Odair Hellmann. O clube árabe quer ficar com Pottker por empréstimo por um ano. Para que o negócio seja totalmente concluído, a Raposa deverá receber uma compensação financeira para ceder o jogador, que veio do Internacional no ano passado em uma troca pelo meia Maurício, que foi para o Colorado. William Pottker entrou em campo em 25 partidas com camisa cruzeirense, marcando apenas seis gols, o que lhe tirou o espaço na equipe este ano, comandada por Felipe Conceição. Se a saída de Pottker for confirmada, o atacante voltará a trabalhar com Odair Hellmann, que comandou o jogador no Internacional.