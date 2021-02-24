Pottker fala no objetivo de acesso, mas diz que não pode se esquecer do Campeonato Mineiro

O atacante Willian Pottker, do Cruzeiro, falou em coletiva nesta quarta-feira, 24, sobre o futuro da equipe celeste na temporada, que tem como principal foco o acesso à elite nacional em 2022. Todavia, o jogador da Raposa, afirmou que antes de pensar na disputa da segunda divisão, o time azul tem de encarar com seriedade o Campeonato Mineiro, que se inicia neste sábado, 27 de fevereiro, contra o Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Confira o que o avante celeste falou sobre este início de temporada. Pottker diz que antes de pensar na Série B, é preciso focar no Mineiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)