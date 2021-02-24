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Pottker fala no objetivo de acesso, mas diz que não pode se esquecer do Campeonato Mineiro

O atacante também comentou sobre a mescla de jovens com veteranos que, é essencial na sua visão para o sucesso do time em 2021...
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Publicado em 

24 fev 2021 às 19:41

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 19:41

O atacante Willian Pottker, do Cruzeiro, falou em coletiva nesta quarta-feira, 24, sobre o futuro da equipe celeste na temporada, que tem como principal foco o acesso à elite nacional em 2022. Todavia, o jogador da Raposa, afirmou que antes de pensar na disputa da segunda divisão, o time azul tem de encarar com seriedade o Campeonato Mineiro, que se inicia neste sábado, 27 de fevereiro, contra o Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Confira o que o avante celeste falou sobre este início de temporada. Pottker diz que antes de pensar na Série B, é preciso focar no Mineiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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