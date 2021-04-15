Pottker e Hulk serão julgados pela briga durante o clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG

A briga dentro e fora de campo entre os atacantes Hulk, do Atlético-MG, e William Pottker, do Cruzeiro, será julgada pelo TJ-MG, da FMF. O julgamento dos dois atletas será na terça-feira, 20 de abril, às 19h.
Publicado em 15 de Abril de 2021 às 20:18
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