Pottker e Hulk serão julgados pela briga durante o clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG

Crédito: A dupla trocou ofensas e quase chegaram às vias de fato no caminho para os vestiários do Mineirão-(Reprodução/TV Globo

A briga dentro e fora de campo entre os atacantes Hulk, do Atlético-MG, e William Pottker, do Cruzeiro, será julgada pelo TJ-MG, da FMF. O julgamento dos dois atletas será na terça-feira, 20 de abril, às 19h.