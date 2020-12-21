Pottker apoia fala de Vampeta sobre racismo contra Gérson e é cobrado pela torcida do Cruzeiro

O atacante William Pottker, do Cruzeiro, gerou uma controvérsia com torcedores do clube nas redes sociais. O jogador da Raposa fez uma postagem de apoio à fala de Vampeta, que minimizou o caso de racismo sofrido pelo meia Gerson, do Flamengo de Ramirez, do Bahia, durante o duelo entre as duas equipes, no Maracanã. O ex-volante do Corinthians, conhecido por declarações polêmicas e politicamente incorretas, deu uma entrevista à TV Gazeta em que relatava um diálogo que teve com Amaral, outro ex-volante do Timão, afirmando que que o futebol está chato e que "qualquer coisinha" vira injúria racial. - Esse final de semana eu estava em Sorocaba, em um evento com o Amaral, e a gente estava voltando no carro. Ele falava assim para mim: "Vampeta, está muito chato esse negócio na bola de qualquer coisinha (ser racismo)... Pô, você me chama de negão, de macaco, esses negócios assim". Eu estava vendo o jogo, e o Gerson é meio esquentadinho com tudo. Ele joga muito, muito mesmo, merece uma oportunidade na Seleção, mas eu não vi, e sendo reprisado, para tanta. Negro, não sei o quê, no calor do jogo-disse.