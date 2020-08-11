Potiguar: Na Arena das Dunas, América-RN derrota o Globo

A bola finalmente rolou pelo Campeonato Potiguar. Na Arena das Dunas, o América-RN encarou o Globo e venceu por 2 a 0. Com o resultado, o Mecão assumiu a liderança, com 10 pontos. O Globo é o terceiro, com um ponto a menos.O jogo
A bola só chacoalhou a rede na etapa final. Augusto disparou, deixou a zaga na saudade e tocou na saída do goleiro, 1 a 0.
O gol colocou o Mecão confortável dentro de campo e o segundo foi questão de tempo. Na casa dos 19 minutos, Edimar subiu mais que a zaga e testou firme para o fundo da rede.
Com um a menos, o Globo-RN até tentou reagir, mas quando balançou a rede, Jacaré estava impedido e o tento foi anulado.