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Potes da Libertadores estão definidos; Confira possíveis adversários do Flamengo

Rubro-Negro está no primeiro pote e não pode encarar clubes da mesma divisão...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 12:33

Publicado em 19 de Março de 2022 às 12:33

Na sexta-feira (25) o Flamengo conhecerá os adversários da próxima Libertadores da América. Com o término das primeiras fases da competição, os potes com cada time estão definidos. O Rubro-Negro, por estar no primeiro pote, não poderá jogar contra clubes do mesmo e contra os brasileiros, com exceção do América-MG.Os oito brasileiros classificados:
América-MGAthletico-PRAtlético-MGBragantinoCorinthiansFlamengoFortalezaPalmeiras
Como já mencionado, times do mesmo país não podem se enfrentar. Mas há uma exceção na regra: as equipes de uma mesma nação podem se cruzar no mesmo grupo, caso uma delas se classifique pela pré-Libertadores. Desta maneira, o único brasileiro que pode jogar contra o Flamengo é o América-MG.Confira os potes para o sorteio da Libertadores:
Pote 1: (*)PalmeirasRiver Plate (ARG)Boca Juniors (ARG)FlamengoNacional (URU)Peñarol (URU)Atlético-MGAthletico-PR
Pote 2:Cerro Porteño (PAR)Libertad (PAR)Independiente del Valle (EQU)Universidad Católica (CHI)Emelec (EQU)Corinthians (*)Colo-Colo (CHI)Vélez Sarsfield (ARG)
Pote 3:Sporting Cristal (PER)Deportivo Cali (COL)Bragantino (*)Deportivo Táchira (VEN)Alianza Lima (PER)Tolima (COL)Colón (ARG)Caracas (VEN)
Pote 4:Fortaleza (*)Always Ready (BOL)Talleres (ARG)Independiente Petrolero (BOL)Olimpia (PAR)América-MGEstudiantes (ARG)The Strongest (BOL)
(*) Times que não podem jogar contra o Flamengo na fase de grupos
Crédito: FlamengovaiconheceradversáriosnaLibertadoresnapróximasexta-feira(25(DIVULGAÇÃO/CONMEBOL)

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