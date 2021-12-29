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futebol

Postulante a titular do Flamengo, Hugo Souza mantém rotina de treino nas férias

Goleiro compartilhou vídeo com imagens das atividades realizadas no período de férias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 10:30

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 10:30

O elenco principal do Flamengo tem reapresentação marcada para o dia 10 de janeiro, mas Hugo Souza tem mantido a rotina de treinamentos mesmo no período de férias. Postulante a vaga de titular em 2022, o goleiro usou as redes sociais para compartilhar algumas das atividades que vêm realizando. Confira! Nas imagens, Hugo Souza aparece fazendo exercícios em um CT localizado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aos 22 anos, o goleiro fez um 2021 de altos e baixos. Afinal, substituiu Diego Alves e foi titular na reta final do Brasileirão de 2020 (encerrado em fevereiro deste ano devido à pandemia), tornando-se o goleiro mais jovem a conquistar o torneio pelo Fla.
Depois, por erros dentro e fora de campo - como o próprio admitiu - perdeu espaço e só voltou a ter uma sequência nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2021. Com boas atuações, o promissor camisa 45 entrará no próximo ano com a expectativa de disputar a titularidade com Diego Alves.
Crédito: HugoSouzaestámantendoarotinadetreinosmesmonasfériasdoFlamengo(Foto:Reprodução/Instagram

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