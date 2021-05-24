Possível volta de Ganso divide torcida e Comitê de Gestão do Santos

Crédito: Lucas Merçon/FFC

A possível volta de Paulo Henrique Ganso ao Santos dividiu a torcida do Peixe. Em enquete promovida no Twitter do DIÁRIO DO PEIXE, com mais de 1550 votos, 54,5% dos torcedores são contra o retorno do jogador enquanto 45,5% foram favoráveis.A chegada do meia para a segunda passagem pelo clube também divide o Comitê de Gestão. Além da questão técnica, há dúvidas sobre uma volta do jogador ao clube pela saída forçada para o São Paulo, em 2012. Depois de um possível acordo nas condições com o Fluminense, o acordo ainda teria de ser votado no CG.

O Santos procurou o Fluminense, atual clube do jogador, para ter Ganso por empréstimo e com o clube carioca pagando parte maior do salário. Como é reserva e atualmente está atrás de Nene e Cazares na disputa, Ganso e seu estafe veem a possível transferência com bons olhos. O meia tem um dos maiores salários do elenco e ainda não conseguiu se firmar após assinar o longo contrato de cinco anos. Depois de conviver com lesões e pouco ser aproveitado na última temporada, depois da chegada de Roger Machado são oito partidas, todas no Campeonato Carioca, sendo cinco como titular. Ele fez três gols e deu duas assistências.Aos 31 anos, Ganso agrada ao técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou no Fluminense em 2019 e fez sua melhor temporada no clube. Foram 47 partidas naquele ano e cinco gols marcados. No total pelo Tricolor, são 87 partidas e nove gols.