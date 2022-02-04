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Possível rival do Palmeiras no Mundial, Monterrey tem nomes de seleção e não poupa dinheiro; veja

Pentacampeã da Champions League da Concacaf, equipe mexicana vai em busca de sua melhor participação no Mundial de Clubes e conta com reforços de peso para isso...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 07:00
Já em Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras ainda não sabe quem será seu adversário na semifinal da competição. Neste sábado, o rival do Verdão sai do confronto entre Al-Ahly, do Egito, e Monterrey, do México. E caso o time de Abel Ferreira enfrente a equipe da América do Norte, a expectativa não é de jogo fácil.Pensando neste possível confronto, o LANCE! traz um perfil do clube mexicano, que tenta sua melhor participação na história do Mundial de Clubes.
+ Veja a tabela e os jogos do Mundial de Clubes
PENTACAMPEÃO CONTINENTAL E RETROSPECTOAtual campeão da Concachampions, a Liga dos Campeões da Concacaf, os Rayados, como são chamados os torcedores do Monterrey, irão para sua quinta participação no torneio da Fifa. E a esperança do time mexicano é de chegar pela primeira vez na decisão da competição mundial.
As principais contratações foram a do goleiro Esteban Andrada, então titular do Boca Juniors, e do atacante costarriquenho Joel Campbell, que tem passagem por Arsenal, Villarreal e Sporting, e que disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018 com seu país.
NOMES CONHECIDOS E JOGADORES DE SELEÇÃO​Além das chegadas de Andrada e Campbell, o Monterrey conta com outros atletas famosos, sendo a principal estrela do time o atacante Rogelio Funes Mori. Outro nome de peso do ataque mexicano é o holandês Vincent Janssen, ex-Tottenham.
No meio-campo, os argentinos Matías Kranevitter e Maximiliano Meza são peças conhecidas, ambos com passagem pela seleção albiceleste. O segundo, inclusive, jogou em todas as partidas da Argentina no Mundial da Rússia, e voltou a ser chamado para o time nacional nesta primeira Data-Fifa de 2022.
Crédito: Janssen(àdir.éumdosprincipaisnomesdoMonterrey,doMéxico(Foto:JULIOCESARAGUILAR/AFP)

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