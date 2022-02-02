Possível rival do Palmeiras, Al-Ahly sofre com a Copa Africana de Nações e vive drama para o Mundial

O Al-Ahly, clube do Egito que irá disputar o Mundial de Clubes, vive uma das histórias mais dramáticas às vespéras do início do torneio. Neste momento, a equipe está desfalcada de nove atletas que disputam a Copa Africana de Nações pela seleção egípcia e que estarão à disposição do técnico Carlos Queiroz para a semifinal diante de Camarões que será disputada nesta quinta-feira.DRAMA COM A COPA AFRICANA DE NAÇÕESO drama é justificável para o decacampeão da Champions League da África. Enquanto o Egito entra em campo nesta quinta-feira, o Al-Ahly enfrenta o Monterrey, atual vencedor da Concachampions, neste sábado. E o clube ainda não sabe se poderá contar com seus principais atletas, pois caso a seleção comandada em campo por Mo Salah derrote Camarões, a decisão da Copa Africana de Nações acontece no domingo.

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Ainda que o Egito seja derrotado pelos anfitriões do torneio, a equipe de Carlos Queiroz ainda tem a disputa de 3º lugar por ser jogada e que também acontecerá no domingo. Embora, neste caso, o comandante português possa liberar os atletas do Al-Ahly por conta do Mundial de Clubes. No entanto, os jogadores já terão sua preparação com o restante do elenco comprometida, o que pode ser uma vantagem para o Monterrey.

Na estreia do Egito diante da Nigéria pela Copa Africana de Nações, o lateral-direito Akram Tawfik, do Al-Ahly, sofreu uma lesão no ligamento do joelho e não disputa o torneio da Fifa. Já no penúltimo duelo contra a Costa do Marfim, o goleiro El Shenawy, capitão do maior campeão egípcio, teve que ser substituído e não atuou diante do Marrocos.Seleção do Egito atrapalha Al-Ahly no Mundial de Clubes (KENZO TRIBOUILLARD / AFP)SEQUÊNCIA PREOCUPANTEAlém de toda essa indefinição, os últimos resultados do time dirigido por Pitso Mosimane também não são nada animadores. Após perder o título nacional para o Zamalek na última temporada, o Al-Ahly está na liderança da Premier League Egípcia apesar de ter empatado o último confronto contra o Future FC no último dia 26 de dezembro.

De lá para cá, o possível rival do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes realizou quatro partidas pela Copa da Liga Egípcia, tendo como resultados três empates e uma derrota por 3 a 0 para o Smouha na última quinta-feira. No entanto, há de se ressaltar que nos primeiros três jogos, diversos atletas jovens do clube foram utilizados.

Ainda assim, a derrota diante do Smouha não foi sentida apenas no campo, mas também fora dele. O atacante Percy Tau, peça chave no elenco do Al-Ahly e autor de cinco gols em 7 partidas no Campeonato Egípcio, sofreu uma lesão muscular, é ausência por cerca de quatro semanas e também é desfalque para o duelo deste sábado.

UM VENCEDOR ABATIDO​Mesmo com tudo isso, o Al-Ahly é digno de respeito, principalmente quando se trata de Mundial de Clubes. Embora a equipe nunca tenha alcançado uma decisão, já venceu a disputa de 3º lugar em duas oportunidades, sendo a primeira em 2006, após ser despachado pelo Internacional na semifinal, e em 2021, quando derrotou o Palmeiras nos pênaltis.

E de lá para cá, o clube manteve Pitso Mosimane no comando da equipe e algumas mudanças ocorreram. Percy Tau chegou como a principal contratação da temporada, embora esteja descartado do torneio, enquanto Tawfik também não irá participar e El Shenawy é dúvida caso o Egito seja eliminado da Copa Africana de Nações ou caso os Red Devils avancem até a semifinal.

Além de todo o drama envolvendo os atletas, o clube também não poderá contar com o treinador na beira do gramado neste sábado, uma vez que Mosimane testou positivo para a Covid-19. O Al-Ahly vive um período conturbado e terá que se superar caso queira reencontrar o Verdão no Mundial novamente.