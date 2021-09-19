Possível estreante, Kenedy busca repetir trajetória de sucesso de reforços antecessores no Flamengo

Aprimorando a forma física no Ninho do Urubu há três semanas, Kenedy vive a expectativa de fazer uma estreia pelo Flamengo. A oportunidade pode vir neste domingo, quando o Flamengo volta a enfrentar o Grêmio no Maracanã, desta vez pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A presença do camisa 33 entre os relacionados pode ser uma das novidades para o confronto, já que a lista não foi divulgada. A bola rola às 20h30, com transmissão em tempo real do L!.Revelado pelo Fluminense, Kenedy saiu do Brasil ainda com 19 anos. Foram, então, seis temporadas no futebol europeu, entre empréstimos e poucas chances no Chelsea. Uma trajetória com suas peculiaridades, mas semelhante a outros reforços antecessor do Fla, como o meia Gerson e o atacante Pedro. E são nesses exemplos que Kenedy buscará se espelhar e repetir o sucesso.Gerson e Pedro também foram revelados em Xerém e tiveram experiências frustrantes em suas primeiras passagens pela Europa. Gerson até somou bons minutos com as camisas de Roma e Fiorentina, na Itália, mas apostou no sonho e no projeto de defender o Flamengo, voltando em junho de 2019.