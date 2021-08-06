Posse de bola, jogo franco, muitas finalizações e poucos gols: como joga o Vitória, próximo rival do Vasco

Crédito: Divulgação/Pietro Carpi/Vitória

O adversário do Vasco deste sábado é o Vitória, time que está na primeira posição acima da zona de rebaixamento e só venceu um dos últimos 12 jogos. Equipe que vive realidade de tentar evitar o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Ramon Menezes, técnico do Cruz-Maltino a esta altura no ano passado, foi demitido na última quarta-feira.O Rubro-Negro baiano tem a oitava melhor defesa da Série B, com 14 gols sofridos em 15 jogos. O time de São Januário, por exemplo, levou 17 no mesmo período. O número é alentador para os mandantes da partida deste sábado, visto que a diferença em pontos para o time de São Januário é de nove (22 a 13).

Contudo, o Vitória soma apenas 11 gols no campeonato. É o terceiro pior ataque do torneio, empatado com quatro outros times. Explica-se: a equipe é a segunda que pior finaliza. São 142 finalizações erradas, atrás somente do Náutico, que tem 154, mas produz com volume já explicado por este LANCE! e, também por conta dele, lidera a competição.

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O Leão também está atrás somente do Náutico nos números de posse de bola por jogo. A média é de 54,1%. Ou seja: fica muito com a bola, mas chuta mal, como o parágrafo acima informa.

O Vitória também é o sexto time que mais comete faltas e o quarto que mais recebe faltas na Série B do Campeonato Brasileiro, o que indica um jogo habitualmente franco. Dois jogadores que atuaram no Vasco na temporada passada estão no rival deste fim de semana: o zagueiro Marcelo Alves costuma ser titular e Ygor Catatau, reserva.