Portugal: técnico do Braga se demite e time será treinado por interino

Depois da saída de Bruno Lage do Benfiica nesta terça-feira, mais um técnico caiu no futebol português. Custódio Castro, que assumiu o Braga em março, pediu para sair após a derrota por 3 a 2 do seu time para o Rio Ave, pelo Campeonato Português, na terça-feira. Com isso, a diretoria do time bracarense confirmou que Artur Jorge, que treinava a equipe de base, assume como interino até o fim da temporada.Custódio sai após treinar a equipe em apenas seis jogos. estreou com vitória (3 a 1 no Portimonense), mas o campeonato parou por causa do isolamento social. Após a volta, o time vem acumulando insucessos, uma vitoria um empate e três derrotas e, após o insucesso nesta rodada, parou nos 50 pontos, o que fez o time perder o terceiro lugar para o Sporting (que tem com 55 pontos), e correndo risco de ser ultrapassado pelo Rio Ave (47 pontos) e correndo risco de sair da zona de classificação para as ligas europeias. Restam cinco rodadas para o fim da competição. e o Porto é o líder, com 70 pontos, contra 64 do Benfica.