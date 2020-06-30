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futebol

Portugal: líder Porto vence a abre seis pontos de vantagem para o Benfica

Gol de Mbemba no início da partida define o 1 a 0 dos portistas sobre o Paços de Ferreira. Triunfo amplia a diferença na tabela e põe fim a um jejum que durava desde 2014...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 23:02

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 23:02

Crédito: Porto vence mais uma e está cada vez mais perto do título português (JOSE COELHO/AFP/Arquivo
O Porto deu um passo gigantesco para tornar-se campeão português. Na tarde desta segunda-feira, o time, jogando fora de casa, derrotou o Paços de Ferreira por 1 a 0, gol de Mbemba aos sete minutos do primeiro tempo. O resultado levou o time portista aos 70 pontos, contra 64 do Benfica, que mais cedo foi derrotado pelo Marítimo por 2 a 0. Restam cinco rodadas para o término da competição. O Sporting, que joga nesta quarta-feira, contra o Gil Vicente, é o terceiro, com 52 pontos.Porto e Benfica jogarão três partidas em casa e duas fora nas rodadas que restam. Caso os portistas vençam os seus três jogos como mandante (Belenenses, Sporting e Moreirense) será o campeão.
O jogo
Como normalmente ocorre, o jogo na cidade de Paços de Ferreira, foi muito duro para os portistas, que desde 2014 não venciam e nem faziam gol na casa do time local (Estádio da Mata Real) . Para alegria dos visitantes, Mbemba, logo aos sete minutos, fez 1 a 0, escorando escanteio cobrado pelo brasileiro Allex Telles que Pepe tentou a cabeçada e a bola sobrou para o congolês chutar para as redes.
O tento fez o time jogar e forma muito cautelosa daí para frente, a ponto do Paços ter finalizado muito mais do que o titã português (9 a 5), dar trabalho para o goleiro portista Marchesin e praticamente ter a mesma posse de bola (49% contra 51% do Porto).
Na reta final, o Porto se fechou e contou com atuação segura do zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe, que comandou a defesa portista, para alegria de dezenas de torcedores de uma facção do Porto, que foram num ônibus fretado e ficou do lado de fora prestigiando a equipe (a partida foi realizada com os portões fechados e com todos os protocolos de segurança para evitar a proliferação da Covid-19).
A derrota manteve o Paços de Ferreira com 31 pontos, ainda a perigo, com sete pontos de frente para a zona de rebaixamento.E MAIS:Salzburg é hepta na Áustria com gol de André RamalhoPortuguês: Benfica perde mais uma e Lage entrega o cargoSporting se interessa por Danilo Barbosa, atualmente no NiceDia do mercado: brazuca no radar de clube italiano, Buffon renovaAnalista: há tempo para estádios brazucas cederem naming rights E MAIS:

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