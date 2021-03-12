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futebol

Portugal deve reabrir estádios para torcedores a partir de cinco de maio

Governo divulgou um plano de desconfinamento em que permite retorno do público aos estádios, mas de forma gradual e sem arenas lotadas nesta temporada...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 09:58

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 09:58
Crédito: Divulgação/Site Oficial do Sport Lisboa e Benfica
Em Portugal, os torcedores devem poder voltar aos estádios de futebol a partir do dia três de maio, segundo o jornal “A Bola”. O país revelou na última quinta-feira, através do primeiro-ministro António Costa, um plano de desconfinamento. No entanto, as arenas ainda não poderão receber 100% de suas capacidades e irão trabalhar de forma reduzida.Ainda que esse plano tenha sido lançado, o governo pode voltar atrás caso a situação da pandemia da Covid-19 volte a piorar no país. No entanto, a expectativa é de que as últimas quatro rodadas do Campeonato Português e a final da Taça de Portugal, que será disputada entre Benfica e Braga, possam ter a presença de fãs.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Caso tudo aconteça como previsto, o clássico entre Benfica e Porto pode ser o marco da reabertura dos estádios de forma gradual, mas definitiva, em Portugal. Além deste duelo, os Encarnados também enfrentam o Sporting, dérbi de Lisboa, na 33ª rodada da Primeira Liga.

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