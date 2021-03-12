Portugal deve reabrir estádios para torcedores a partir de cinco de maio

Em Portugal, os torcedores devem poder voltar aos estádios de futebol a partir do dia três de maio, segundo o jornal “A Bola”. O país revelou na última quinta-feira, através do primeiro-ministro António Costa, um plano de desconfinamento. No entanto, as arenas ainda não poderão receber 100% de suas capacidades e irão trabalhar de forma reduzida.Ainda que esse plano tenha sido lançado, o governo pode voltar atrás caso a situação da pandemia da Covid-19 volte a piorar no país. No entanto, a expectativa é de que as últimas quatro rodadas do Campeonato Português e a final da Taça de Portugal, que será disputada entre Benfica e Braga, possam ter a presença de fãs.