Porto x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Nesta terça-feira, o Porto recebe a equipe do Liverpool no Estádio do Dragão, na cidade de Porto, às 16h (de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do Grupo B da Champions League. Na fase inicial da competição, os dois times buscam a liderança do grupo.

Veja a tabela da ChampionsNa rodada inicial da fase de grupos desta Champions League, o Porto empatou sem gols com o Atlético de Madrid em partida fora de casa. O destaque do confronto foi a expulsão do zagueiro Chancel Mbemba nos minutos finais da partida.

- O maior perigo do Liverpool é a velocidade de seus atacantes e seu poderoso meio-campo. Teremos que correr e trabalhar muito. Queremos os três pontos e vamos em busca disso - disse Otávio, meio-campista do Porto.

O Liverpool, em seu primeiro jogo nesta edição de Champions League, protagonizou um grande confronto contra o Milan, e venceu a equipe italiana por 3 a 2 em partida marcada por duas viradas. Contra o Porto, os ingleses buscam mais uma vitória.

- O Porto já teve jogadores entrando e saindo, mas tem o mesmo técnico. Não é uma vantagem ter vencido os últimos dois jogos lá. Nós pensamos sobre este jogo e eles têm diferentes oportunidades para configurar e temos que nos preparar para isso - disse Jurgen Klopp, treinador do Liverpool.FICHA TÉCNICAPORTO x LIVERPOOL - Champions League

Data e horário: 28/09/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Árbitro: Sergei Karasev (RUS)Assistentes: Igor Demeshko (RUS) e Maksim Gavrilin (RUS)Onde assisitir: HBO Max

PORTO (Treinador: Sérgio Conceição)Diogo Costa; Corona, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Sérgio Oliveira, Grujic e Luis Díaz; Toni Martínez e Taremi.

Desfalques: Mbemba (suspenso); Pepe e Marchesín (dúvidas).

LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Joe Gomez e Tsimikas; Fabinho, Henderson e Curtis Jones; Salah, Minamino e Firmino.